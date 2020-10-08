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08.10.2020 12:58
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Гостиницы, погреба и ковидная экспозиция. Как будут выглядеть три кронштадтских форта из проекта Шойгу

Совет по культурному наследию 8 октября рассмотрел эскизы реставрации трех кронштадтских фортов («Александр I», «Петр I» и «Кроншлот») с их приспособлением под современное использование. Ранее они были включены в проект «Остров фортов», который курирует Ксения Шойгу.

Основную часть проектной документации создавал ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». В качестве соисполнителей привлечены ИИМК РАН, ГЕОИЗОЛ, Коневские реставрационные мастерские, 53 ЦПИ, РЕСГЕО и ряд других организаций. «Посещение фортов «Пётр I», «Александр I» и «Кроншлот» планируется связать с новым музейно-историческим центром (по суше — на «Петр I», по морю — на «Александр I» и «Кроншлот»), — говорится в сопроводительных материалах. — На сегодняшний день доступ не организован и, как правило, имеет нелегальный характер».

На форте «Александр I» предполагаются гостиница и экспозиции, посвященные борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе с COVID-19. Предполагается, что на него могут организовать доставку с помощью канатной дороги от нового здания музея на самом Котлине, однако пока на эскизах ее нет. Рассматривается два варианта: один — высотой, не превышающей высоту форта, с несколькими вагонами, которые двигаются сравнительно медленно; второй — с меньшим числом опор, но высотой 70 метров, с маятниковым движением пары вагонов. Губернатор Александр Беглов заявил, что канатная дорога не панацея, рассматриваются и другие варианты доставки — например с помощью судов на воздушной подушке.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ

На «Петре I», который находится на южном рейде о. Котлин, хотят создать музей, тематические экспозиции, несколько винных погребов. Именно отсюда предполагается отправлять туристов на морскую прогулку по фортам.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ

На «Кроншлоте», должны появиться общественные и выставочные пространства, ресторан, кинотеатр. Один из маяков сохранит свою функцию, а 8-гранную башню отреставрируют и приспособят под яхт-клуб.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ
Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ

Исторический облик фортов сохранят, но не будут полностью воссоздавать все, что утрачено в 20-м веке. Масштабного демонтажа не предполагается.

Напомним, реставрация трёх фортов включена в Государственную программу Министерства культуры по развитию культуры. Одновременно она является частью проекта «Остров фортов», который курирует Ксения Шойгу. «Старейшие форты — «Петр I», «Император Александр I» и «Кроншлот» будут отреставрированы к 2025 году, — говорится на сайте проекта. — Они станут не просто музейными объектами, но и будут приспособлены под общее пользование и подарят новые возможности для образования, творчества и досуга посетителям всех возрастов».

Проект был представлен на ПМЭФ-2019 и на Восточном экономическом форуме. В феврале 2020 года федеральный бюджет выделил на «Кроншлот» и «Петр I» 4,5 млрд рублей — 2,3 млрд и 2,2 млрд соответственно.

Заказчиком работ выступает федеральное казённое предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны». Первые контракты на инженерные изыскания, обмеры и обследование фундаментов в трех фортах заключили уже весной. В конце июля начались подводные археологические исследования.

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Комментарии (4)

Hobbit-zanuda
Александр совсем голый, а на Кроншлоте с Петром были какие-то мастерские и сохранилось немного оборудования околореволюционных времен. Будет обидно, если все это порежут. Хотя, если укрепят фундаменты и восстановят крыши - уже неплохо будет.
262162761
Всё это, безусловно, неплохо. Но, если у Минобороны есть деньги, не то чтобы для начала принадлежащие им дома в городе привести в нормальное состояние. А потом и форты
serglaz
все лучше, чем смотреть, как форты разваливаются.
Одобрямс!!
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