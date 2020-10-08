Гостиницы, погреба и ковидная экспозиция. Как будут выглядеть три кронштадтских форта из проекта Шойгу

Совет по культурному наследию 8 октября рассмотрел эскизы реставрации трех кронштадтских фортов («Александр I», «Петр I» и «Кроншлот») с их приспособлением под современное использование. Ранее они были включены в проект «Остров фортов», который курирует Ксения Шойгу. Основную часть проектной документации создавал ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». В качестве соисполнителей привлечены ИИМК РАН, ГЕОИЗОЛ, Коневские реставрационные мастерские, 53 ЦПИ, РЕСГЕО и ряд других организаций. «Посещение фортов «Пётр I», «Александр I» и «Кроншлот» планируется связать с новым музейно-историческим центром (по суше — на «Петр I», по морю — на «Александр I» и «Кроншлот»), — говорится в сопроводительных материалах. — На сегодняшний день доступ не организован и, как правило, имеет нелегальный характер».

На форте «Александр I» предполагаются гостиница и экспозиции, посвященные борьбе с инфекциями и вирусами, в том числе с COVID-19. Предполагается, что на него могут организовать доставку с помощью канатной дороги от нового здания музея на самом Котлине, однако пока на эскизах ее нет. Рассматривается два варианта: один — высотой, не превышающей высоту форта, с несколькими вагонами, которые двигаются сравнительно медленно; второй — с меньшим числом опор, но высотой 70 метров, с маятниковым движением пары вагонов. Губернатор Александр Беглов заявил, что канатная дорога не панацея, рассматриваются и другие варианты доставки — например с помощью судов на воздушной подушке.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ

На «Петре I», который находится на южном рейде о. Котлин, хотят создать музей, тематические экспозиции, несколько винных погребов. Именно отсюда предполагается отправлять туристов на морскую прогулку по фортам.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ

На «Кроншлоте», должны появиться общественные и выставочные пространства, ресторан, кинотеатр. Один из маяков сохранит свою функцию, а 8-гранную башню отреставрируют и приспособят под яхт-клуб.

Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ Фото: Центральные научно-реставрационные проектные мастерские министерства культуры РФ