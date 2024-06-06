Губернатор Петербурга Беглов осмотрел петербургский стенд на ПМЭФ. Ему показали новые протезы и портативный рентген для зоны СВО

Губернатор Александр Беглов утром 6 июня осмотрел петербургский стенд на ПМЭФ-2024. Во время встречи обсуждали развитие «Острова фортов», производство датчиков для судов и экономическое развитие города.

В этом году главная тема петербургского стенда — «Технологии, открытые для мира». Экспозиция заточена под нее.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы постарались сделать площадку Петербурга креативной, необычной, показать достижения Петербурга и жителей нашего города. Показать, что Петербург готов взять какие-то новые проекты на себя. Мы рады нашим гостям», — рассказал Беглов журналистам.



Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

Губернатору в первую очередь представили макет проекта комплексного развития Кронштадта «Остров фортов», а также пассажирские катамараны «Котлин» и «Соммерс». Их разработали специально для маршрутов Санкт-Петербург — «Остров фортов». Макет проекта развития Кронштадта включает в себя ЖК «Кронфорт. Центральный» и новый лицей.

Кроме этого, губернатор осмотрел макет атомного ледокола «Урал». Судно, построенное на Балтийском заводе, предназначено для постоянной эксплуатации в западной части Арктики (в том числе в Баренцевом, Печорском и Карском морях, на мелководных участках Енисея и Обской губы), а в летне-осенний период — в восточном районе Арктики.



Беглову представили новый робот-манипулятор для промышленных производств от компании «Валком». Это единственный в России разработчик и производитель высокоточных интеллектуальных датчиков и интегрированных систем автоматики для специализированных судов, сухогрузов, танкеров и газовозов LPG/LNG. Новый робот-манипулятор предназначен для сборки деталей и компонентов.

Еще одна важная часть экспозиции стенда посвящена особой экономической зоне. На макете представлена динамическая цифровая карта Петербурга с фигурами «якорных» зданий и построек города особой экономической зоны. Например, можно увидеть территорию бывшей стройплощадки «Горская», где планируют построить спортивную, гостиничную инфраструктуру и пространства для отдыха, а также обустроить береговую полосу Финского залива.



Кроме этого, губернатору показали новый портативный рентгенодиагностический аппарат «ПАРДУС-Кроха» от «НПО «Техно-Мед». Он предназначен в том числе для машин скорой помощи и полевых условий — например, для госпиталей, где лечат раненых в СВО. На петербургском стенде представлены и новые препараты для диабетиков от ООО «Герофарм», а также разработки в области экзо-протезирования от ООО «Бионика 2.0.». Губернатору продемонстрировали бионический протез руки, кисть которого максимально похожа на настоящую.



Символически важная часть стенда — электронный выставочный проект Президентской библиотеки имени Ельцина, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тема выставки — экономика блокадного Ленинграда.

В завершение обхода Беглов проявил интерес к инсталляции Никаса Сафронова, которая украшает петербургский стенд.

