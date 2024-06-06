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    Герой нашего времени. Гидроциклист спас девушку под Уральским мостом

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    6 комментариев

    Гидроциклист спас тонущую девушку около Уральского моста. Об этом «Фонтанке» рассказал 6 июня очевидец произошедшего — аквабайкер. Он заметил молодую особу в реке Смоленке вечером 5 июня. Предположительно, она упала с моста.

    читатель «Фонтанки»

    Девушка плыла против течения, возможно, была нетрезва. В какой-то момент ее начало тянуть под мост, она стала захлебываться. Прохожие вызвали МЧС и попросили аквабайкеров помочь ей. 36-летний предприниматель Павел на гидроцикле подплыл к девушке — к тому моменту она вцепилась в деревянную сваю и, кажется, от страха плохо оценивала происходящее. Тогда Павел затащил её на гидроцикл и отвез к спуску. Там «купальщица» сама вылезла на сушу. Травм или повреждений очевидцы у нее не заметили.

    В конце мая в Петербурге ввели ограничения для гидроциклов. Исключения предусмотрены для представителей органов власти и местного самоуправления. Также гидроциклы могут использовать сотрудники СМИ и киноиндустрии — в случае наличия подтверждающих документов.

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    Спасение тонущих
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    Комментарии 6

    DEMOMON06 Июн 2024 в 14:21
    Не надо запрещать гидроциклы. Глядишь, ещё кого-нибудь спасут.
    +3−0
    Су Люк Ын06 Июн 2024 в 14:07
    гидры-циклы должны быть Воспрещены!
    +1−1
    odp06 Июн 2024 в 13:59
    Хорошо, что все закончилось хорошо!
    +2−1
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