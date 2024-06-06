Герой нашего времени. Гидроциклист спас девушку под Уральским мостом

Гидроциклист спас тонущую девушку около Уральского моста. Об этом «Фонтанке» рассказал 6 июня очевидец произошедшего — аквабайкер. Он заметил молодую особу в реке Смоленке вечером 5 июня. Предположительно, она упала с моста.
читатель «Фонтанки»
Девушка плыла против течения, возможно, была нетрезва. В какой-то момент ее начало тянуть под мост, она стала захлебываться. Прохожие вызвали МЧС и попросили аквабайкеров помочь ей.
В конце мая в Петербурге ввели ограничения для гидроциклов. Исключения предусмотрены для представителей органов власти и местного самоуправления. Также гидроциклы могут использовать сотрудники СМИ и киноиндустрии — в случае наличия подтверждающих документов.