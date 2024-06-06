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    ПМЭФ 2024

    Сбербанк и Смольный договорились сотрудничать в области искусственного интеллекта и в развитии ЕКП

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    3 комментария

    Правительство Петербурга и Сбербанк 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 заключили соглашения о сотрудничестве со Сбербанком. Одно касается искусственного интеллекта, второе — развития Единой карты петербуржца (ЕКП).

    Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта заключили, чтобы создавать новые сервисы в исполнительных органах власти Петербурга и повышать эффективность управления в городе. Это логично вписывается в национальный проект «Цифровая экономика».

    Стороны договора исследуют возможности применения ИИ в работе правительства Петербурга. Смольный уже планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы, к примеру, анализировать обращения граждан и готовить ответы на них,

    оцифровывать документы и рукописи XVIII-XIX веков, предоставлять государственные и муниципальные услуги в проактивном режиме и т.д.

    Второе касается участия Сбербанка в развитии проекта Единая карта петербуржца. Он был запущен шесть лет назад. Власти называют его персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам города. ЕКП объединяет в себе функционал банковской карты, проездного, идентификационного ключа и электронной подписи. На сегодня она включает в себя девять сервисов: «Мои льготы», «Городской диалог», «Цифровое здравоохранение», «Активность», «Магазин поощрений», «Афиша», «Социальный калькулятор», «Социальный сертификат» и «Гражданский контроль». В 2024 году планируют запустить еще четыре сервиса: «Волонтёр» (платформа для добровольческих организаций), «Детский» (доступ к играм и книгам в соответствии с возрастом), «Экологический сервис» (информация об уровне загрязнения в городе с разбивкой по районам) и «Платёжный шлюз» (новые возможности онлайн-оплаты).

    6 июня — первый день основной программы ПМЭФ-2024. «Фонтанка» следит за всеми событиями на нем в режиме онлайн-трансляции.

    Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз. Его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

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    Комментарии 3

    25346053106 Июн 2024 в 13:48
    Смольный заменить на ИИ, хуже не будет.
    +1−0
    VKuser17419822106 Июн 2024 в 13:41
    без ПМЭФ Смольный и Сбербанк так и не нашли бы друг друга......
    +1−0
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