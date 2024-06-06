Сбербанк и Смольный договорились сотрудничать в области искусственного интеллекта и в развитии ЕКП

Правительство Петербурга и Сбербанк 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 заключили соглашения о сотрудничестве со Сбербанком. Одно касается искусственного интеллекта, второе — развития Единой карты петербуржца (ЕКП).
Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта заключили, чтобы создавать новые сервисы в исполнительных органах власти Петербурга и повышать эффективность управления в городе. Это логично вписывается в национальный проект «Цифровая экономика».
Стороны договора исследуют возможности применения ИИ в работе правительства Петербурга. Смольный уже планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы, к примеру, анализировать обращения граждан и готовить ответы на них,
оцифровывать документы и рукописи XVIII-XIX веков, предоставлять государственные и муниципальные услуги в проактивном режиме и т.д.
Второе касается участия Сбербанка в развитии проекта Единая карта петербуржца. Он был запущен шесть лет назад. Власти называют его персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам города. ЕКП объединяет в себе функционал банковской карты, проездного, идентификационного ключа и электронной подписи. На сегодня она включает в себя девять сервисов: «Мои льготы», «Городской диалог», «Цифровое здравоохранение», «Активность», «Магазин поощрений», «Афиша», «Социальный калькулятор», «Социальный сертификат» и «Гражданский контроль». В 2024 году планируют запустить еще четыре сервиса: «Волонтёр» (платформа для добровольческих организаций), «Детский» (доступ к играм и книгам в соответствии с возрастом), «Экологический сервис» (информация об уровне загрязнения в городе с разбивкой по районам) и «Платёжный шлюз» (новые возможности онлайн-оплаты).
6 июня — первый день основной программы ПМЭФ-2024. «Фонтанка» следит за всеми событиями на нем в режиме онлайн-трансляции.