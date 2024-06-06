Сбербанк и Смольный договорились сотрудничать в области искусственного интеллекта и в развитии ЕКП

Правительство Петербурга и Сбербанк 6 июня в ходе ПМЭФ-2024 заключили соглашения о сотрудничестве со Сбербанком. Одно касается искусственного интеллекта, второе — развития Единой карты петербуржца (ЕКП).



Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта заключили, чтобы создавать новые сервисы в исполнительных органах власти Петербурга и повышать эффективность управления в городе. Это логично вписывается в национальный проект «Цифровая экономика».



Стороны договора исследуют возможности применения ИИ в работе правительства Петербурга. Смольный уже планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы, к примеру, анализировать обращения граждан и готовить ответы на них,