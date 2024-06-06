А вот теперь форум и правда начался. ПМЭФ-2024 онлайн

В Экспофоруме стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум. В режиме он-лайн мы будем рассказывать и показывать вам все самое интересное, что происходит прямо сейчас на полях ПМЭФ. Тема этого года - «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». С 6 по 8 июня в рамках форума пройдут 150 открытых дискуссий и сессий, будут подписаны разнообразные соглашения, а регионы и компании представят свои стенды. Будут обсуждать место России в мировой политике, традиционные ценности, развитие международных отношений и многополярный мир. В пятницу, 7 июня, центральным событием всего форума станет пленарное заседание с участием президента России. Также среди участников ПМЭФ - президенты Зимбабве и Боливии, министр иностранных дел Венгрии, а среди гостей - делегации из Омана и Афганистана.

