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    ПМЭФ 2024

    А вот теперь форум и правда начался. ПМЭФ-2024 онлайн

    Стартует первый рабочий день главного делового события года

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    В Экспофоруме стартовал 27-й Петербургский международный экономический форум. В режиме он-лайн мы будем рассказывать и показывать вам все самое интересное, что происходит прямо сейчас на полях ПМЭФ. Тема этого года - «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». С 6 по 8 июня в рамках форума пройдут 150 открытых дискуссий и сессий, будут подписаны разнообразные соглашения, а регионы и компании представят свои стенды. Будут обсуждать место России в мировой политике, традиционные ценности, развитие международных отношений и многополярный мир. В пятницу, 7 июня, центральным событием всего форума станет пленарное заседание с участием президента России. Также среди участников ПМЭФ - президенты Зимбабве и Боливии, министр иностранных дел Венгрии, а среди гостей - делегации из Омана и Афганистана.

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    Итак, ПМЭФ начинается в 27-й раз. Основная деловая программа запланирована на сегодня. С утра пораньше обсудят нравственную безопасность общества, стратегии креативных устойчивых городов, Северный морской путь, новую экономическую реальность и достижение национальных целей. А пока гости и журналисты спешат к началу утренних сессий, посмотрите на участников, которые дольше всех задержались в Экспофоруме вчера, в "нулевой" день.

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