Автомобильное сообщение между Северной Осетией и Грузией парализовано из-за лавины

Из-за схода лавины парализовано автомобильное сообщение между Северной Осетией и Грузией. Об этом 6 июня сообщает МЧС.



«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 8:00 6 июня 2024 года до особого распоряжения», — сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Решение принято в связи невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии. Лавина сошла на грузинской территории.