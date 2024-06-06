Автомобильное сообщение между Северной Осетией и Грузией парализовано из-за лавины

Из-за схода лавины парализовано автомобильное сообщение между Северной Осетией и Грузией. Об этом 6 июня сообщает МЧС.
«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке
Решение принято в связи невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии. Лавина сошла на грузинской территории.
Как уточняет ТАСС, работников грузинского пункта пропуска «Дарьяли» на границе с Россией экстренно эвакуировали из-за резкого повышения воды в реке Девдораки.
Агентство ссылается на МВД Грузии. По данным ведомства, в 07:36 мск был зафиксирован резкий подъем воды в долине Девдоракского ледника, расположенного на склоне Казбека. От ледника берет начало река Амали, которая впадает в Терек.