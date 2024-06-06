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    В Петербурге догнали мобилизованного, оставившего часть в ДНР

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    12 комментариев

    Рядового задержали в Колпинском районе Петербурга почти через год после того, как он оставил место службы. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня.

    46-летний мужчина не разминулся с полицейскими в окрестностях гаражного кооператива на Загородной улице в Колпино накануне в седьмом часу вечера. Он служил рядовым в воинской части, дислоцированной в ДНР, с конца июня прошлого года его там не видели.

    Мужчина родом из донецкого Краматорска, но, по предварительным данным, был мобилизован из Оренбургской области — именно там в декабре возбудили дело о самовольном оставлении части (пятая часть статьи 337 УК).

    Задержанного доставили в отдел полиции и известили коллег из Оренбуржья, что мобилизованный, которого они искали, найден.

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    Комментарии 12

    26592706606 Июн 2024 в 15:34
    😲Французская полиция задержала уроженца Донбасса, который подозревается в подрыве взрывчатку в номере отеля к северу от Парижа.
    26-летний мужчина российско-украинского происхождения в результате ЧП получил ожоги, ему оказали медицинскую помощь, пишет Le Figaro.
    Полиция во время обыска обнаружила в его номере предназначенные для изготовления взрывных устройств материалы.
    Начато расследование об участии в террористическом заговоре с целью взрыва, мужчину допросили.
    По данным Le Figaro, подозреваемый родился в Донбассе, он придерживался пророссийской позиции и «в течение двух лет сражался за российскую армию». Задержанный отрицает обвинения и называет произошедшее случайностью.
    +0−0
    28206267506 Июн 2024 в 14:50
    А полицаям не стремно выполнять эту оперативку? им самим -то не стыдно?
    +6−0
    28027910906 Июн 2024 в 14:42
    46 лет, рядовой, мобилизованный, по контракту???
    +7−0
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