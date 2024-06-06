В Петербурге догнали мобилизованного, оставившего часть в ДНР

Рядового задержали в Колпинском районе Петербурга почти через год после того, как он оставил место службы. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня.



46-летний мужчина не разминулся с полицейскими в окрестностях гаражного кооператива на Загородной улице в Колпино накануне в седьмом часу вечера. Он служил рядовым в воинской части, дислоцированной в ДНР, с конца июня прошлого года его там не видели.

Мужчина родом из донецкого Краматорска, но, по предварительным данным, был мобилизован из Оренбургской области — именно там в декабре возбудили дело о самовольном оставлении части (пятая часть статьи 337 УК).