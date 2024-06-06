«Шкулёв Медиа Холдинг» на ПМЭФ показал связь медиа и цифрового искусства

C 5 по 8 июня 2024 года проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимают участие разные страны мира и ведущие российские компании. Медиакомпания «Шкулёв Медиа Холдинг», в портфолио которой входит 60 брендов, на своем стенде на ПМЭФ презентовала синергию цифрового искусства галереи и медиапроектов.
Цифровое искусство становится проводником, который позволяет на мгновение замереть в бесконечном информационном потоке, сделать паузу и по-новому взглянуть на привычные вещи. Публике открываются новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального мира и новой цифровой реальности.
Первая в России фиджитал-галерея VS Gallery является частью экосистемы «Шкулёв Медиа Холдинг». На стенде представлены арт-объекты, созданные в коллаборации с резидентами галереи — цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank. Они демонстрируют инновационный дух компании и стремление быть в авангарде рынка медиа и СМИ.