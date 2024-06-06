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    ПМЭФ 2024

    «Шкулёв Медиа Холдинг» на ПМЭФ показал связь медиа и цифрового искусства

    Стенд создавался вместе с цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank

    816
    2 комментария
    Президент холдинга Виктор Шкулёв
    Президент холдинга Виктор ШкулёвФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
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    C 5 по 8 июня 2024 года проходит Петербургский международный экономический форум, в котором принимают участие разные страны мира и ведущие российские компании. Медиакомпания «Шкулёв Медиа Холдинг», в портфолио которой входит 60 брендов, на своем стенде на ПМЭФ презентовала синергию цифрового искусства галереи и медиапроектов.

    Цифровое искусство становится проводником, который позволяет на мгновение замереть в бесконечном информационном потоке, сделать паузу и по-новому взглянуть на привычные вещи. Публике открываются новые способы восприятия искусства: взаимоотношения человека и технологий, трансформация этических и эстетических представлений об искусстве, которые меняются в результате объединения материального мира и новой цифровой реальности.

    Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал-галереи VS Gallery
    Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал-галереи VS GalleryФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    ПоделитьсяПоделиться
    В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bank
    В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bankФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    ПоделитьсяПоделиться
    Поддержать открытие стенда приехала певица Анита Цой
    Поддержать открытие стенда приехала певица Анита ЦойФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    ПоделитьсяПоделиться
    В портфолио «Шкулёв Медиа Холдинга» входит 60 брендов
    В портфолио «Шкулёв Медиа Холдинга» входит 60 брендовФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    ПоделитьсяПоделиться

    Первая в России фиджитал-галерея VS Gallery является частью экосистемы «Шкулёв Медиа Холдинг». На стенде представлены арт-объекты, созданные в коллаборации с резидентами галереи — цифровыми художниками Кириллом Рейвом и Ринатом l'bank. Они демонстрируют инновационный дух компании и стремление быть в авангарде рынка медиа и СМИ.

    Президент холдинга Виктор Шкулёв
    Президент холдинга Виктор ШкулёвФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал-галереи VS Gallery
    Арт-объекты стенда созданы в коллаборации с резидентами фиджитал-галереи VS GalleryФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bank
    В создании стенда принимали участие цифровые художники Кирилл Рейв и Ринат l'bankФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    Поддержать открытие стенда приехала певица Анита Цой
    Поддержать открытие стенда приехала певица Анита ЦойФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»
    В портфолио «Шкулёв Медиа Холдинга» входит 60 брендов
    В портфолио «Шкулёв Медиа Холдинга» входит 60 брендовФото: «Шкулёв Медиа Холдинг»

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    Комментарии 2

    Су Люк Ын06 Июн 2024 в 14:01
    каков же Позор! пока Простой народ недоедает, неурожай в Этом году, эти с жиру бесятся!
    +2−0
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