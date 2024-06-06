Как меняется СКА после провала в Кубке Гагарина

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В межсезонье хоккейному клубу СКА пришлось туго из-за потолка зарплат. Ушли уже 11 игроков, им на смену официально подписали только двоих. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как армейцы с Невы рефлексируют после худшего результата за десять лет.

По традиции в межсезонье СКА занялся решением проблемы с потолком зарплат, который, напомним, составляет 900 млн рублей. Контракты хоккеистов в армейском клубе как правило составлены таким образом, что зарплата с каждым годом понемногу увеличивается. В моменте, это помогает, но в конце каждого сезона создает кучу проблем.



Например, СКА еще весной договорился с Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым, но официально объявить их переход нельзя было как раз из-за превышения потолка зарплат.

Всего прошлым летом петербургский клуб подписал контракты с 18 новичками. Некоторых из них, на которых делали ставку, уже нет в команде. Например с Гальченюком подписывали контракт на два года. Причем первые год контракта гарантировал ему 50 млн рублей, а второй — 100 млн. Увы, не сложилось, и в мае с ним контракт разорвали.

«Вы знаете, что у Гальченюка был большой контракт. Он заслуженный, вопросов нет. Но на сегодняшний день мы строим команду, в которой важно создать баланс, чтобы все были на равных условиях. С точки зрения потолка зарплат мы не смогли переварить этот контракт», — комментировал это решение Ротенберг.



Талантливого Артема Сергеева подписывали на три года. Хоккеист неплохо провел сезон, но и с ним разорвали контракт. Сергеев вышел на рынок свободных агентов с предложениями от всех ведущих клубов. Выбрал в итоге московское «Динамо». Досрочно расстались и с Брендэном Лайпсиком, который так нужен был в прошлом году СКА, что ему сделали российское гражданство. Ушел в «Трактор» не доиграв двухлетний контракт Александр Кадейкин, хотя Ротенберг, кажется, был счастлив, когда его удалось в прошлом году вернуть.



«С Кадейкиным мы выиграли Кубок Гагарина. Когда делали обмен с «Локомотивом» в 2016-м, я не хотел Сашу менять, и в итоге не я принял решение по его обмену. Я всегда хотел его вернуть. Изначально рассчитывал на него как на капитана», — говорил главный тренер СКА.



Андрей Педан, Марат Хайруллин, Михаил Воробьев, Артем Земченок, Павел Дедунов, Валентин Зыков переподписали контракты. Об условиях неизвестно, но очевидно, что это делается также для того, чтобы вписаться в потолок, а значит зарплаты по крайней мере в предстоящем сезоне у игроков стали меньше. Подобным приемом пользуются и другие команды, но всегда это один или два игрока. И только СКА переподписал этим летом сразу шестерых. С теми же, кто отказывается идти на понижение условий ради команды, не церемонятся. Например, Данила Моисеев в 2022 году подписал со СКА четырехлетний контракт. В 2023 ему предложили подписать новое соглашение на немного меньшие деньги, но он отказался. В итоге Моисеева обменяли в «Ладу».



Новичков у СКА пока двое — уже упомянутые Сергей Плотников и Михаил Григоренко. Причем, 33-летний Плотников подписался на четыре года. Столько в петербургском клубе не выдерживали даже некоторые молодые хоккеисты.

«С Плотниковым я знаком близко. Мы с ним многое прошли. Я ему помогал, вытаскивал в разных ситуациях. Он сложный человек? А мы хотим брать оловянных солдатиков? Нет, мы хотим брать личностей. И, поверьте, Серега готов сейчас так, как никогда», — объяснил Ротенберг.



30-летний Григоренко подписался на два года. По его словам, Ротенберг лично звонил ему и уговаривал перейти. Другим пока еще не объявленным новичком должен стать 32-летний защитник Никита Зайцев, последние восемь лет отыгравший в НХЛ. Инсайдеры сообщают, что и с ним будет подписано долгосрочное соглашение минимум на три года. В теории Зайцев должен стать одним из ведущих защитников лиги. Их пара с Александром Никишиным должна стать просто зубодробительной для соперников.



Таким образом все трое новичков — те, кому уже за 30, и все они — бывшие игроки ЦСКА. Похоже, что в СКА осознали, что на одной перспективной молодежи далеко не уедешь. Команде очень нужны опыт и победные традиции. Второго такого провала, как в этом сезоне, болельщики и руководство могут не пережить.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

