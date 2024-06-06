Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Москве и Кремлю

Вашингтон не даст разрешение Киеву на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом президент США Джо Байден заявил 6 июня в интервью ABC News.



По словам американского лидера, США не санкционируют удары ВСУ на 200 миль (около 322 километров — Прим.ред.) вглубь России и позволяют применять свое оружие «вблизи границы» для атаки «конкретных целей».



В конце мая крупные издания Politico, The New York Times и другие СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте информацию подтвердили. По данным NYT, Пентагон по поручению Белого дома должен был передать Украине точные инструкции, как именно применять вооружение.

