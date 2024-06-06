Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Москве и Кремлю

    936
    15 комментариев

    Вашингтон не даст разрешение Киеву на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом президент США Джо Байден заявил 6 июня в интервью ABC News.

    По словам американского лидера, США не санкционируют удары ВСУ на 200 миль (около 322 километров — Прим.ред.) вглубь России и позволяют применять свое оружие «вблизи границы» для атаки «конкретных целей».

    В конце мая крупные издания Politico, The New York Times и другие СМИ сообщили со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но исключительно в районе у границы с Харьковской областью. В Госдепартаменте информацию подтвердили. По данным NYT, Пентагон по поручению Белого дома должен был передать Украине точные инструкции, как именно применять вооружение.

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Петербурге 5 июня напомнил о ядерной доктрине России, по которой при угрозе суверенитету России она может использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства: «Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем». Глава государства также напомнил о том, что США были и остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Рострелли06 Июн 2024 в 15:32
    Фуф, слава Богу! Спасибо Байдену. А остальные чо про Кремль молчат?
    +0−0
    Ну и ну.06 Июн 2024 в 15:32
    А по округе Москвы можно?
    +0−0
    Zнаворотник06 Июн 2024 в 15:29
    Рублёвка не масква и не кремль, так готовьтесь мажорчики
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close