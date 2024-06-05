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    «А потом скажете, что я махал ядерной дубинкой». Путин ответил на вопрос об атомной войне

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    11 комментариев

    Владимир Путин призвал не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Об этом президент России заявил 5 июня на встрече с журналистами в Петербурге. И посетовал, что Россию всё время пытаются обвинять в размахивании «ядерной дубинкой».

    «Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — ответил Путин на вопрос журналистки Reuters. Она спросила о том, что послужило бы спусковым крючком ядерной войны и насколько мир близок к ней сегодня.

    Президент напомнил о ядерной доктрине России, по которой при угрозе суверенитету России она может использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства: «Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем». И еще напомнил о том, что США были и остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие.

    Ранее на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко Путин заявил, что Россия полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерных вооружений.

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    Комментарии 11

    Zнаворотник06 Июн 2024 в 00:19
    психолог, который изучит его заболевание получит Нобелевскую 100%
    +7−0
    VKuser17419822106 Июн 2024 в 00:18
    В январе 22 рассказывал о мире, а в феврале « я принял решение....» ! Знаем и помним этот фокус!
    +6−0
    почти бросил..)06 Июн 2024 в 00:12
    Кто серьёзно к нему относится, поставьте мне минус..)
    +5−1
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