«А потом скажете, что я махал ядерной дубинкой». Путин ответил на вопрос об атомной войне

Владимир Путин призвал не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования ядерного оружия. Об этом президент России заявил 5 июня на встрече с журналистами в Петербурге. И посетовал, что Россию всё время пытаются обвинять в размахивании «ядерной дубинкой».



«Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — ответил Путин на вопрос журналистки Reuters. Она спросила о том, что послужило бы спусковым крючком ядерной войны и насколько мир близок к ней сегодня.