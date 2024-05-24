Путин: Россия полностью соблюдает свои обязательства в сфере ядерных вооружений и ничего не нарушает

Россия полностью соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерных вооружений. Об этом 24 мая заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко.



Своими ядерными учениями Россия ничего не нагнетает и проводит их планово, для слаженности. Теперь же они проводятся с белорусскими союзниками, добавил президент России. «Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности».

Впрочем, на внешних границах Союзного государства сложилась «напряженная обстановка»: для этого главы России и Белоруссии обсудили формирование единого оборонного пространства. На территории Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск, включая российское тактическое ядерное оружие. «Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран», — заявил президент РФ.