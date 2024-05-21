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    Минобороны показало, как проходят учения по применению нестратегического ядерного оружия

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    В Южном военном округе проходит первый этап учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Кадры учений 21 мая публикует Минобороны.

    На них видно, как военные получают боеприпасы для комплексов «Искандер», снаряжают их и приводят в готовность к пуску в скрытном позиционном районе.

    Личный состав Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал», вылеты в назначенные районы патрулирования.

    6 мая Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что решение было принято в том числе из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, который не раз заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину.

    Днем 21 мая стало известно, что учения начались.

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