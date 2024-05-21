Минобороны показало, как проходят учения по применению нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе проходит первый этап учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. Кадры учений 21 мая публикует Минобороны.
На них видно, как военные получают боеприпасы для комплексов «Искандер», снаряжают их и приводят в готовность к пуску в скрытном позиционном районе.
Личный состав Воздушно-космических сил РФ отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал», вылеты в назначенные районы патрулирования.
6 мая Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что решение было принято в том числе из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, который не раз заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину.
Днем 21 мая стало известно, что учения начались.