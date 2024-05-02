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    «Перед нами стоит тот, кто ничего не исключает». Макрона снова спросили об отправке войск на Украину

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    Президент Франции Эммануэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если Киев попросит эту помощь. Об этом он заявил 2 мая в интервью изданию The Economist.

    «Я ничего не исключаю, потому что перед нами стоит тот, кто ничего не исключает», — заявил Эммануэль Макрон, уточнив, что его февральское заявление по этому поводу произвело желаемый эффект, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».

    Кроме того, он напомнил, что у Франции есть опыт проведения интервенции, и если бы Украина попросила о помощи в случае прорыва линии фронта — чего сегодня нет, — у Парижа были бы легитимные основания задать себе вопрос об отправке войск.

    26 февраля в Париже на конференции, посвященной Украине, Эммануэль Макрон заявил о необходимости поражения РФ «ради безопасности и стабильности в Европе». Также он допустил отправку западных войск на Украину. Позднее президент Франции заявил, что в вопросе поддержки Украины у Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий».

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