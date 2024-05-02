«Перед нами стоит тот, кто ничего не исключает». Макрона снова спросили об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если Киев попросит эту помощь. Об этом он заявил 2 мая в интервью изданию The Economist.
«Я ничего не исключаю, потому что перед нами стоит тот, кто ничего не исключает», — заявил Эммануэль Макрон, уточнив, что его февральское заявление по этому поводу произвело желаемый эффект, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».
Кроме того, он напомнил, что у Франции есть опыт проведения интервенции, и если бы Украина попросила о помощи в случае прорыва линии фронта — чего сегодня нет, — у Парижа были бы легитимные основания задать себе вопрос об отправке войск.
26 февраля в Париже на конференции, посвященной Украине, Эммануэль Макрон заявил о необходимости поражения РФ «ради безопасности и стабильности в Европе». Также он допустил отправку западных войск на Украину. Позднее президент Франции заявил, что в вопросе поддержки Украины у Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий».