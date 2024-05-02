«Перед нами стоит тот, кто ничего не исключает». Макрона снова спросили об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если Киев попросит эту помощь. Об этом он заявил 2 мая в интервью изданию The Economist.

«Я ничего не исключаю, потому что перед нами стоит тот, кто ничего не исключает», — заявил Эммануэль Макрон, уточнив, что его февральское заявление по этому поводу произвело желаемый эффект, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».