В России начались учения с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия

В Южном военном округе под руководством Генштаба Вооруженных сил России началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом 21 мая сообщает Министерство обороны.
Как следует из заявления ведомства, на первом этапе учений личный состав (ЛС) ракетных соединений займется отработкой учебно-боевых задач получения спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенной позиции для подготовки к проведению ракетных пусков.
ЛС задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработает также снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и вылеты в обозначенные районы патрулирования.
Целью проводимых учений Минобороны назвало «поддержание готовности ЛС и техники частей боевого применения тактического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что имеется в виду под «провокационными заявлениями»: «Речь идет и о заявлениях господина Макрона, и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним добавился и представитель сената США».
Поручение провести учения дал Верховный главнокомандующий