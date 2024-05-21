В России начались учения с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия

В Южном военном округе под руководством Генштаба Вооруженных сил России началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом 21 мая сообщает Министерство обороны.

Как следует из заявления ведомства, на первом этапе учений личный состав (ЛС) ракетных соединений займется отработкой учебно-боевых задач получения спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенной позиции для подготовки к проведению ракетных пусков.