Уголовка за граффити. Друзья забыли, что находятся в Петербурге, но им напомнили

Двое молодых людей, не стесняясь полиции, нарисовали граффити на фасаде Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса на 2-й Советской улице в Петербурге. При задержании у них изъяли фломастеры.

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

О юных художниках 6 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Одному из молодых людей «светит» уголовная статья. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Повреждение объекта культурного наследия»). Штраф до трех миллионов рублей или три года тюрьмы — решит суд. Второму живописцу повезло больше. Он не разрисовывал историческое здание, а просто стоял рядом. За хулиганство его арестовали на 14 суток.

Полиция застала художников во время творческого порыва с поличным — по звонку граждан. Нелегальное рисование происходило под боком у правоохранительных органов — в соседнем здании находится общественная приемная Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, здесь также дислоцируется отдельный батальон по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств.



Известно, что петербуржцу, который наносил рисунок на фасад, 19 лет. Его «ассистенту», жителю Ставрополя, 21 год. Свою вину они признают. Полицейские изъяли у них фломастеры и блокноты с изображением граффити. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с извинениями художников.



«То, что это памятник культурного наследия, не знал. Рисовать граффити на домах не буду больше. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — сказал 19-летний петербуржец на камеру.

«Считаю свой поступок неправильным», — добавил ставрополец.

