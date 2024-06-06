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    Уголовка за граффити. Друзья забыли, что находятся в Петербурге, но им напомнили

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    4 комментария

    Двое молодых людей, не стесняясь полиции, нарисовали граффити на фасаде Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса на 2-й Советской улице в Петербурге. При задержании у них изъяли фломастеры.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    О юных художниках 6 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Одному из молодых людей «светит» уголовная статья. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Повреждение объекта культурного наследия»). Штраф до трех миллионов рублей или три года тюрьмы — решит суд. Второму живописцу повезло больше. Он не разрисовывал историческое здание, а просто стоял рядом. За хулиганство его арестовали на 14 суток.

    Полиция застала художников во время творческого порыва с поличным — по звонку граждан. Нелегальное рисование происходило под боком у правоохранительных органов — в соседнем здании находится общественная приемная Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, здесь также дислоцируется отдельный батальон по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств.

    Известно, что петербуржцу, который наносил рисунок на фасад, 19 лет. Его «ассистенту», жителю Ставрополя, 21 год. Свою вину они признают. Полицейские изъяли у них фломастеры и блокноты с изображением граффити. Пресс-служба ведомства опубликовала видео с извинениями художников.

    «То, что это памятник культурного наследия, не знал. Рисовать граффити на домах не буду больше. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — сказал 19-летний петербуржец на камеру.

    «Считаю свой поступок неправильным», — добавил ставрополец.

    Петербуржцы не в первый раз рисуют на объектах культурного наследия под боком у правоохранительных органов. Ранее «Фонтанка» рассказала, как «Дом И. П. Павлова», который соседствует с Главным следственным управлением, разукрасил 22-летний местный житель.

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    Комментарии 4

    Local06 Июн 2024 в 17:36
    А чего на футболке принт не заблюрили,на правах рекламы?
    +0−0
    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 17:29
    Начинать надо с отсечения больших пальцев рук и вырывания ноздрей. При повторных задержаниях они им не понадобятся, как и в данном случае.
    +0−0
    твой отец ля06 Июн 2024 в 16:42
    наказание должно быть суровым чтоб другим не повадно было
    +4−1
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