Герои сказок Пушкина поплывут на сапах на фестивале Фонтанка SUP

На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, на который сейчас идет регистрация, выберут обладателя самого яркого и креативного костюма, вдохновленного сказками Александра Сергеевича Пушкина. Рассказываем, как принять участие в конкурсе.
«Сказки Пушкина» — специальная номинация Фонтанки SUP в 2024 году. 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича, так что мы решили отметить людей в лучших костюмах по мотивам сказок великого поэта. Тем более что он сам и герои его произведений уже не раз появлялись на карнавале.
Что нужно сделать участнику
- Зарегистрируйтесь на фестиваль на официальном сайте.
- Придумайте костюм по мотивам сказок поэта. Вы можете нарядиться в Золотых рыбок, дубы у Лукоморья, Котов ученых, выйти в команде из 33 богатырей — решать вам! Чем больше креатива, тем больше будет шансов на победу.
- 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш костюм, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.
Для мотивации напомним: победителей ждут ценные призы.
О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.