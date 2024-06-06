В Петербурге сформируют кластер автомобилестроения для «випов»

Смольный и компания Aurus подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестсоглашения о создании высокотехнологичного производства в сфере премиальных автомобилей. Соглашение 6 июня на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков.
«Российская машина. Она интересная, хорошая <...>. Такая машина у нас в гараже есть. Для иностранных гостей из разных стран. Не буду называть», — сказал губернатор. Он добавил, что иностранцы спрашивают, российская ли это машина, а также называют ее удобной и комфортной.
«Для нас очень важно то, что Петербург позволяет сконцентрировать на одной площадке производство компонентов, субкомпонентов, инженерной разработки и непосредственно производства автомобилей. Это огромное преимущество», — сказал гендиректор Aurus Панков.
Как уточнил на вопрос «Фонтанки» вице-губернатор Кирилл Поляков, который присутствовал на церемонии подписания, автомобиль, который планируется собирать в Петербурге, должен появиться до конца 2024 года. «Но мы надеемся, что Aurus успеет сделать прототип [автомобиля, который будет собираться в Петербурге] и показать его до 1 сентября», — прокомментировал чиновник.