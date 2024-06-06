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    В Петербурге сформируют кластер автомобилестроения для «випов»

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    8 комментариев

    Смольный и компания Aurus подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестсоглашения о создании высокотехнологичного производства в сфере премиальных автомобилей. Соглашение 6 июня на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков.

    «Российская машина. Она интересная, хорошая <...>. Такая машина у нас в гараже есть. Для иностранных гостей из разных стран. Не буду называть», — сказал губернатор. Он добавил, что иностранцы спрашивают, российская ли это машина, а также называют ее удобной и комфортной.

    «Для нас очень важно то, что Петербург позволяет сконцентрировать на одной площадке производство компонентов, субкомпонентов, инженерной разработки и непосредственно производства автомобилей. Это огромное преимущество», — сказал гендиректор Aurus Панков.

    Как уточнил на вопрос «Фонтанки» вице-губернатор Кирилл Поляков, который присутствовал на церемонии подписания, автомобиль, который планируется собирать в Петербурге, должен появиться до конца 2024 года. «Но мы надеемся, что Aurus успеет сделать прототип [автомобиля, который будет собираться в Петербурге] и показать его до 1 сентября», — прокомментировал чиновник.

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    Комментарии 8

    Zet06 Июн 2024 в 12:51
    это так сегодня важно... випов ублажить...
    +1−0
    28030291706 Июн 2024 в 12:43
    мало позорят Питер... теперь ещё одно "чудо света")))
    +1−0
    28089653006 Июн 2024 в 12:04
    Ё-мобиль в новом, улучшенном vip варианте
    +0−0
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