В Петербурге сформируют кластер автомобилестроения для «випов»

Смольный и компания Aurus подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестсоглашения о создании высокотехнологичного производства в сфере премиальных автомобилей. Соглашение 6 июня на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и гендиректор Aurus Андрей Панков.

«Российская машина. Она интересная, хорошая <...>. Такая машина у нас в гараже есть. Для иностранных гостей из разных стран. Не буду называть», — сказал губернатор. Он добавил, что иностранцы спрашивают, российская ли это машина, а также называют ее удобной и комфортной.

