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    «Не сыпь мне соль на рану». Костин рассказал о планах по строительству новой верфи у Петербурга

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    1 комментарий

    Президент ВТБ Андрей Костин в творческой форме ответил на вопрос о планах Объединенной судостроительной корпорации, контроль над которой банк получил. «Не сыпь мне соль на рану», — пропел он.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 июня, встреча проходила в URBAN CLUB на полях ПМЭФ-2024. Помимо песни, Костин подчеркнул, что отрасль нуждается в кардинальной модернизации. В планах банка строительство двух новых верфей: на Дальнем Востоке и вблизи Петербурга, так как существующие мощности не позволяют строить большие торговые суда.

    Реализовать эти планы ВТБ намерен в ближайшие 58 месяцев (напомним, акции корпорации были переданы в управление банку на 5 лет в 2023-м).

    Ранее Андрей Костин подробно рассказывал о планах по развитию ОСК в большом интервью «Фонтанке». Он отметил, что раньше корпорация была убыточна, и выступил за переезд верфей из центра Петербурга и их модернизацию. Рассказал он и о новой верфи: «Чтобы строить крупнотоннажный гражданский флот, нужны другие глубины, в Неве так не разойдешься. Жизнь заставляет двигаться. Но Питер хорош как база, все равно Питер или рядом с Питером».

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о планах по строительству суперверфи, когда куратором проекта был «Росатом». Обсуждались две локации — в Бронке с внешней стороны от КАД и в Кронштадте.

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    Комментарии 1

    ArturPirog06 Июн 2024 в 15:28
    А смысл запертым быть в заливе? Надо строить и сразу на тактический простор выходить, значит Сибирь
    +0−0
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