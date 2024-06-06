«Не сыпь мне соль на рану». Костин рассказал о планах по строительству новой верфи у Петербурга

Президент ВТБ Андрей Костин в творческой форме ответил на вопрос о планах Объединенной судостроительной корпорации, контроль над которой банк получил. «Не сыпь мне соль на рану», — пропел он.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 6 июня, встреча проходила в URBAN CLUB на полях ПМЭФ-2024. Помимо песни, Костин подчеркнул, что отрасль нуждается в кардинальной модернизации. В планах банка строительство двух новых верфей: на Дальнем Востоке и вблизи Петербурга, так как существующие мощности не позволяют строить большие торговые суда.



Реализовать эти планы ВТБ намерен в ближайшие 58 месяцев (напомним, акции корпорации были переданы в управление банку на 5 лет в 2023-м ).



Ранее Андрей Костин подробно рассказывал о планах по развитию ОСК в большом интервью «Фонтанке». Он отметил, что раньше корпорация была убыточна, и выступил за переезд верфей из центра Петербурга и их модернизацию. Рассказал он и о новой верфи: «Чтобы строить крупнотоннажный гражданский флот, нужны другие глубины, в Неве так не разойдешься. Жизнь заставляет двигаться. Но Питер хорош как база, все равно Питер или рядом с Питером».



Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о планах по строительству суперверфи, когда куратором проекта был «Росатом». Обсуждались две локации — в Бронке с внешней стороны от КАД и в Кронштадте.