Малыш на самокате катался без взрослых и попал в ДТП в Приозерске

Аккуратная женщина не успела среагировать и сбила 7-летнего ребенка в Приозерске (Ленинградская область).



Как сообщает 6 июня петербургская полиция, ДТП произошло минувшим вечером, около 19:20, на улице Чапаева, 34. Первоклассник, житель Приозерске, гулял без родителей, катался на механическом самокате. Он выехал на пешеходный переход неожиданно для водителя, и женщина совершила наезд. Мальчика доставили в местную больницу в состоянии средней степени тяжести.



Женщину, по данным «Фонтанки», в этом году ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

