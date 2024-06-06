Малыш на самокате катался без взрослых и попал в ДТП в Приозерске

Аккуратная женщина не успела среагировать и сбила 7-летнего ребенка в Приозерске (Ленинградская область).
Как сообщает 6 июня петербургская полиция, ДТП произошло минувшим вечером, около 19:20, на улице Чапаева, 34. Первоклассник, житель Приозерске, гулял без родителей, катался на механическом самокате. Он выехал на пешеходный переход неожиданно для водителя, и женщина совершила наезд. Мальчика доставили в местную больницу в состоянии средней степени тяжести.
Женщину, по данным «Фонтанки», в этом году ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.
Этот мальчик — единственный ребенок, пострадавший во вчерашних авариях в Петербурге и Ленобласти. Всего, по информации УГИБДД, в городе было зафиксировано 268 ДТП, пострадали восемь человек, а в области — 55 ДТП и четверо пострадавших. В городе погиб один человек (водитель грузовика на Московском шоссе), в области двое («Фонтанка» писала о смертельном ДТП на «Скандинавии»).