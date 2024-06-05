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    Солнце ослепило водителя. На трассе «Скандинавия» — смертельное ДТП

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    11 комментариев

    В 47-м регионе произошло смертельное ДТП, сообщает 5 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Водитель «Шкоды Кодиак» не справился с управлением и наехал на опору освещения. Иномарка, за рулем которой сидел 62-летний водитель, направлялась в сторону Выборга по трассе «Скандинавия». 61-летняя женщина погибла на месте происшествия, 85-летняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Полиция установила, что в 18:00 на 92-м километре трассы А181 водитель потерял управление автомобилем. По предварительным данным, это произошло оттого, что во время движения его ослепило солнце.

    Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

    Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    ДТП
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    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
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    Комментарии 11

    DutchNick06 Июн 2024 в 00:50
    92-й километр где-то а районе поворота на Заходское. В 18:00 солнце там светит не в глаз, а чётко слева. Видимо, водитель привык ездить "с ветерком" по третьей полосе. Или слишком рано ушёл влево, чтобы не проехать разворот на Заходское. Там достаточно короткая полоса торможения для высокой скорости.
    +0−0
    lyolik05 Июн 2024 в 23:57
    А говорили, что столбы современные, травмобезопасные...(
    +0−0
    28030352905 Июн 2024 в 23:35
    Столб предательски отказался уворачиваться от мастеровитого и опытного водителя. Жаль женщин, очень не повезло им с, видимо, родственником.
    +2−1
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