Солнце ослепило водителя. На трассе «Скандинавия» — смертельное ДТП

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Водитель «Шкоды Кодиак» не справился с управлением и наехал на опору освещения. Иномарка, за рулем которой сидел
Полиция установила, что в 18:00 на
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
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Водитель «Шкоды Кодиак» не справился с управлением и наехал на опору освещения. Иномарка, за рулем которой сидел
Полиция установила, что в 18:00 на
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
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