Самыми востребованными элементами благоустройства у жителей новостроек стали места отдыха взрослых

Из элементов благоустройства потенциальные покупатели жилья больше всего ценят активности и места отдыха для взрослых. Как показал опрос подписчиков в соцсетях, проведенный Группой Аквилон, 65% участников опроса признали самой важной для них опцией оснащения дворового пространства места для отдыха взрослых — кресла, гамаки, скамейки.



Это идет вразрез с общепринятым мнением, что главный желаемый элемент двора — исключительно детские площадки. Эта опция по количеству голосов оказалась второй, на третьем месте — возможности занятий спортом на улице, за которые проголосовали 44%, на четвертом — помещения внутри комплекса с долей в 39%. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

