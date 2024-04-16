Самыми востребованными элементами благоустройства у жителей новостроек стали места отдыха взрослых

Из элементов благоустройства потенциальные покупатели жилья больше всего ценят активности и места отдыха для взрослых. Как показал опрос подписчиков в соцсетях, проведенный Группой Аквилон, 65% участников опроса признали самой важной для них опцией оснащения дворового пространства места для отдыха взрослых — кресла, гамаки, скамейки.
Это идет вразрез с общепринятым мнением, что главный желаемый элемент двора — исключительно детские площадки. Эта опция по количеству голосов оказалась второй, на третьем месте — возможности занятий спортом на улице, за которые проголосовали 44%, на четвертом — помещения внутри комплекса с долей в 39%. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Трети опрошенных важны площадки для выгула собак на территории. Авторы опроса ссылаются на статистику Управления ветеринарии Санкт-Петербурга за 2023 год, согласно которой в Петербурге содержат порядка 350 тысяч собак, то есть они есть у каждого 15-го жителя города.
За оборудованные во дворе места для барбекю проголосовал 21% опрошенных, 19% — за арт-объект или малую архитектурную форму. Придомовой общественный огород во дворе хотели бы видеть 7% респондентов.