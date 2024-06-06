По заветам Тиберия. Начальники российской экономики поговорили о справедливости и налогах

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Официальная программа Петербургского международного экономического форума растянута на три дня, однако ключевые экономические тезисы прозвучали на двух утренних сессиях 6 июня. Там говорили про то, существует ли экономика без армии, и обсуждали, почему год назад повышение налогов для бизнеса было бы не ко времени, а сейчас — другое дело.



Санкции — ключ к успеху Дискуссию о том, как обеспечить достижение национальных целей в экономике, модератор, депутат Госдумы Андрей Макаров начал с шутки по поводу опаздывающего министра экономического развития Максима Решетникова. «У нас экономика, видимо, успешно развивается, [если] с утра министр экономического развития может позволить себе на пять минут дольше поспать», — сказал он.



Но об успехах говорили вовсе не иронично. Россия досрочно выполнила задачу президента войти в четверку экономик мира по паритету покупательной способности — во всяком случае, если верить данными Всемирного банка, сообщил Андрей Макаров. Вопрос, как так вышло, он адресовал участникам панели.



По мнению министра финансов Антона Силуанова, во всём «виноваты санкции». «Они (страны Запада. — Прим. ред.) вводят санкции с удовольствием, нравится им такая процедура, кто больше придумает ограничений — и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Этот процесс просто ускорился», — сказал он.

Кто перешутит Набиуллину Андрей Макаров поблагодарил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину за то, что 6 июня она пришла на форум, несмотря на «неделю тишины». Так называется период перед принятием решения по ключевой ставке. В это время представителям ЦБ запрещено высказываться на темы денежно-кредитной политики и макропрогноза, поскольку они могут повлиять на ожидания участников финансовых рынков. Очередное решение регулятор примет завтра, 7 июня.



Росконгресс

Когда Набиуллина начала отвечать, ее перебил Силуанов.

— «Спасибо» — это аванс на завтрашнее решение Центрального банка? — уточнил он у депутата.

— Антон Германович, вам дадут слово. Женщин на сессии могу перебивать только я, — сделал ему шутливое замечание модератор.



— Андрей Михайлович, даже вы не можете, — пошутила Набиуллина, вызвав еще более громкий смех в зале, чем слова министра финансов.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Военный суверенитет — залог успеха в экономике Андрей Макаров попросил участников панели назвать главные задачи, стоящие перед Россией в ближайшую шестилетку.



Если Решетников, Силуанов и Набиуллина стали отвечать в сугубо экономической плоскости, то заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предложил смотреть на ситуацию шире. «На государственном уровне ключевая задача — это модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, изменений системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Культурно-ценностный уровень — это всё, что связано с воспитанием, развитием культуры, школа, другие институты, которые на это влияют. Экономический суверенитет — это технологии, кадры и финансы», — заявил он.



«У нас форум экономический, а вы экономические вопросы поставили на третье место», — отметил модератор. «А никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет. Успешной экономики без успешной армии не бывает», — парировал Орешкин.

Пессимисты вернулись? Вспоминая ПМЭФ прошлого года, Андрей Макаров припомнил Силуанову его желание, чтобы в страну «вернулись пессимисты». «Ну так как, эту функцию Министерство финансов выполнило, пессимисты вернулись?» — спросил Макаров.



«Может быть, даже перевыполнило. Мне кажется, у нас пессимисты теперь стали оптимистами», — заявил Силуанов. В качестве доказательства он привел индекс настроений PMI, который в промышленности превысил 54%, и рост инвестиционной активности. «Значит, оптимизм-то победил», — резюмировал он.

Аукнулось финансово-экономическому блоку и другое прошлогоднее заявление. Летом 2023 года Макаров их спрашивал: «Будем повышать налоги на бизнес?» Ответ всплыл в головах собравшихся, и в зале на несколько секунд повисла тишина. Удар на себя принял Орешкин, который разрешил процитировать заветные слова: «Повышение налогов на бизнес контрпродуктивно. Больше потеряем».



Росконгресс

Однако чиновник не стушевался и пояснил свою мысль: «Ключевой вопрос в том, что просто налоги повысить будет действительно контрпродуктивно. Важен вопрос, у кого забираем и на что тратим. То есть это вопрос не просто повышения налоговой нагрузки, а структурного изменения в экономике», — сказал он, анонсировав следующую сессию.

Государственные макароны Далее разговор перешел в область психологии — Андрей Макаров предложил порассуждать о доверии. Он напомнил о переходе государству акций «Макфы» и «Соликамского магниевого завода» и поинтересовался у собеседников, как это «женится» с нормами Гражданского кодекса. «Правильно, что будем производить государственные макароны?» — спросил он.



Антон Силуанов заверил, что государство не будет держать эти активы при себе и планирует их реализовать. «Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности или передадите в частную, а что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами приобретать акции на торгах», — вступилась за миноритариев Эльвира Набиуллина.

Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Перевожу с финансового на простой язык. Какой ненормальный купит эти 10,2% акций, когда знает, что только что у такого же ненормального, который поверил и купил их на торгах, их изъяли», — обострил вопрос Андрей Макаров.



В итоге спикеры сошлись на том, что по этому вопросу должен высказаться суд. Но решение будет «лакмусовой бумажкой», которая покажет, насколько слаженно работают российские институты, подчеркнул Максим Решетников.

«Эльвира Сахипзадовна, вы хорошо подумали?» Традиционно в конце главной экономической сессии модератор попросил участников дискуссии поставить себе KPI на следующий год.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сходу назвал в качестве цели рост частных инвестиций, уточнив, что имеет в виду реальные темпы роста. Набиуллина была лаконична: «Достижение по инфляции цели 4% и поддержание ее на этом уровне».

Росконгресс

— Эльвира Сахипзадовна, вы хорошо подумали? — уточнил модератор.

— Хорошо.

— Тогда цель по росту инвестиций становится еще более актуальной, — вклинился Решетников.

— Мне бы, конечно, хотелось поспорить, но — неделя тишины, — ответила Набиуллина и действительно замолчала.

KPI Силуанова простыми словами прозвучал так: чтобы денег хватило на всё запланированное и, может быть, чуть-чуть осталось. Тогда через год можно будет рассуждать, как их правильно потратить, пояснил он.

«Чтобы мы понимали, что всё, что мы запланировали, обеспечено финансами, конкретными планами реализации и уже в активной фазе реализации находится», — подвел итог Максим Орешкин.



Налоговая реформа и сорока-белобока Вторая экономическая сессия была посвящена предстоящей налоговой реформе. Участникам предложили порассуждать о том, насколько предложенный правительством пакет изменений отвечает критериям стабильности, сбалансированности и справедливости.



В рамках реформы предлагается ввести новую прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми, повысить налог на прибыль компаний и установить акциз на жидкий никотин. На парламентских слушаниях глава Минфина Антон Силуанов рассказал, как перемены скажутся на налогоплательщиках. По его словам, изменения затронут 2 миллиона (3,2%) из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год. Подробнее — читайте здесь. В начале слово дали предпринимателям. Желающих критиковать налоговые новации среди российского бизнеса не нашлось. Иностранный бизнес сформулировал аккуратно. «В принципе в этой сложной задаче много правильных креативных решений», — заявил Тадзио Шиллинг, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ).

Модератор попытался пресечь поток дифирамбов, обратив внимание на «сердитое лицо» Александра Шохина, президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Тот признал, что у бизнеса есть вопросы по поводу механизма предоставления федерального инвестиционного налогового вычета. «Мы предлагали сделать его глубоким, серьезным, а не по принципу "сорока-белобока этому дала, он воду носил, этому не дала и так далее"», — вспомнил он детскую сказку-потешку.



Максим Решетников бизнес не обнадежил: при предоставлении федерального инвестиционного налогового вычета придется расставлять приоритеты, отметил он.

Антон Силуанов пообещал учесть пожелания регионов, в частности, преобразовать курортный сбор в туристический налог.



В конце налоговой сессии Андрей Макаров высказал мнение, что за последние 2000 лет никто не придумал ничего лучше, чем император Тиберий, который говорил: «Хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирает с них шкуру». «Если мы будем руководствоваться этой мыслью императора Тиберия, у нас всё получится», — добавил депутат.



Галина Бояркова, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»