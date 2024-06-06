«Во всем виноваты санкции». Силуанов объяснил, почему Россия смогла стать четвертой экономикой мира

Россия смогла стать четвертой экономикой мира благодаря санкциям. Такое мнение высказал в ходе ПМЭФ-2024 6 июня министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Они (страны Запада. — Прим. ред.) вводят санкции — с удовольствием, нравится им такая процедура, кто больше придумает ограничений, — и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Этот процесс просто ускорился», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос модератора о том, благодаря чему России удалось стать четвертой экономикой мира по паритету покупательской способности.
Президент России Владимир Путин, по данным ТАСС, 5 июня заявил, что поставленную им цель вхождения страны в четверку экономик мира удалось достичь. Ранее Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%), сообщили РИА Новости.