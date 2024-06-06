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    ПМЭФ 2024

    «Во всем виноваты санкции». Силуанов объяснил, почему Россия смогла стать четвертой экономикой мира

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    35 комментариев

    Россия смогла стать четвертой экономикой мира благодаря санкциям. Такое мнение высказал в ходе ПМЭФ-2024 6 июня министр финансов РФ Антон Силуанов.

    «Они (страны Запада. — Прим. ред.) вводят санкции — с удовольствием, нравится им такая процедура, кто больше придумает ограничений, — и сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, у нас растет. Этот процесс просто ускорился», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос модератора о том, благодаря чему России удалось стать четвертой экономикой мира по паритету покупательской способности.

    Президент России Владимир Путин, по данным ТАСС, 5 июня заявил, что поставленную им цель вхождения страны в четверку экономик мира удалось достичь. Ранее Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности. Из них следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%), сообщили РИА Новости.

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    Антон СилуановСилуановСанкцииПМЭФПМЭФ-2024
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    Комментарии 35

    24925840106 Июн 2024 в 10:44
    дайте ему уже таблетку, и плешаку тоже. Какая четвертая экономика? Сами себя уговаривают? Больные
    +1−0
    BobCat206 Июн 2024 в 10:27
    После слов Силуанова вспомнился анекдот, который заканчивается как "Теоретически - мы семья миллионеров. А по факту..." ну дальше неприлично. Паритет покупательской способности заканчивается тогда, когда ты хочешь что-то купить импортное. И тут выясняется, что твоя покупательская способность вне страны уже слабовата... Мы хотим много чего купить, но по таким ценам нам никто за рубежом это не продаст. И в своих "хотелках" мы 4ые в мире...
    +4−0
    ДЕД06 Июн 2024 в 10:25
    США
    Китай
    Япония
    Германия...
    +4−0
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