Правительство готовит предложения о закрытии лазеек для уклонистов и туристическом налоге в регионах

Правительство готовит ко второму чтению налоговой реформы в Госдуме предложения, которые касаются борьбы с уклонением от уплаты налогов и преобразования в налог курортного сбора. Об этом 6 июня на ПМЭФ-2024 заявил министр финансов Антон Силуанов.



Бизнес ранее просил о перенастройке налогового законодательства таким образом, чтобы уходить от уплаты налогов стало сложнее и это перестало быть конкурентным преимуществом. В свою очередь регионы предлагали преобразовать курортный сбор в туристический налог. Модератор дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что не нашел во внесенном в Госдуму законопроекте правительства о налоговой реформе ничего ни о первом, ни о втором и попросил министра прокомментировать, будут ли все-таки там отражены эти предложения.