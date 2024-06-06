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    ПМЭФ 2024

    Правительство готовит предложения о закрытии лазеек для уклонистов и туристическом налоге в регионах

    2006
    2 комментария

    Правительство готовит ко второму чтению налоговой реформы в Госдуме предложения, которые касаются борьбы с уклонением от уплаты налогов и преобразования в налог курортного сбора. Об этом 6 июня на ПМЭФ-2024 заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Бизнес ранее просил о перенастройке налогового законодательства таким образом, чтобы уходить от уплаты налогов стало сложнее и это перестало быть конкурентным преимуществом. В свою очередь регионы предлагали преобразовать курортный сбор в туристический налог. Модератор дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что не нашел во внесенном в Госдуму законопроекте правительства о налоговой реформе ничего ни о первом, ни о втором и попросил министра прокомментировать, будут ли все-таки там отражены эти предложения.

    «Надо, чтобы эта мера эффективно работала, сбалансированно. Поэтому для того, чтобы выявить все нюансы соответствующих законодательных формулировок, действительно потребовалось время. Такие предложения будут ко второму чтению», — заверил Силуанов.

    На прошлой неделе стали известны параметры подготовленной правительством налоговой реформы. Главными нововведениями станут появление прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц, повышение налога на прибыль (с 20% до 25%) и порогов по УСН наряду с обязанностью ряда налогоплательщиков на «упрощенке» платить НДС. Правительство внесло законопроект в Госдуму 3 июня. Пока он не прошел первое чтение.

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    Комментарии 2

    Козулупица!06 Июн 2024 в 12:48
    Зачем они нам. Скучали, мы что ли, без них?
    +2−0
    26592706606 Июн 2024 в 12:45
    Источник: осужденная на 10 лет за крупные взятки экс-министр культуры Крыма Новосельская накануне апелляции по приговору получила предварительные согласования заключить контракт с Минобороны РФ на прохождение службы в зоне СВО.
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