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    Активы «Макфы» перешли в собственность государства

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    Акции АО «Макфа» и связанных с ним компаний зачислены на счет Росимущества. Об этом 23 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка, представляющего бывших собственников предприятий. Они просили суд об обеспечительных мерах по иску Генпрокуратуры, но получили отказ.

    По словам юриста, решение суда о национализации компаний группы не только принято, но уже и исполнено. «У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», — сообщил он агентству. В частности, переход прав на акции зафиксировал «ВТБ Регистратор». При этом ответчики планировали оспорить решение суда о передаче их активов в собственность государства.

    Генпрокуратура в марте 2024 года подала иск в Центральный районный суд Челябинска об изъятии АО «Макфа» и еще 33 компаний из «чужого незаконного владения» и обращении их в доход государства. Ответчиками выступили в том числе 13 граждан, среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Вадим Белоусов и члены их семей. По версии ведомства, предприниматели продолжили управлять бизнесом, занимая высокие должности в органах власти, и допустили коррупционные нарушения.

    В мае суд удовлетворил требование прокуратуры. Ответчики с решением не согласились и заявили, что будут его обжаловать.

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