Активы «Макфы» перешли в собственность государства

Акции АО «Макфа» и связанных с ним компаний зачислены на счет Росимущества. Об этом 23 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка, представляющего бывших собственников предприятий. Они просили суд об обеспечительных мерах по иску Генпрокуратуры, но получили отказ.



По словам юриста, решение суда о национализации компаний группы не только принято, но уже и исполнено. «У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован», — сообщил он агентству. В частности, переход прав на акции зафиксировал «ВТБ Регистратор». При этом ответчики планировали оспорить решение суда о передаче их активов в собственность государства.