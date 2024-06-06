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    ПМЭФ 2024

    «Какой ненормальный купит эти акции?» Набиуллина, Силуанов и Решетников прокомментировали изъятие активов в госсобственность

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    1 комментарий

    Изъятие активов в госсобственность может подорвать доверие инвесторов к рынку ценных бумаг. Такое мнение высказала в ходе ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вопрос о том, как переход государству акций «Макфы» и «Соликамского магниевого завода» соотносится с нормой Гражданского кодекса, которая запрещает изъятие бумаг, приобретенных на организованных торгах, поставил модератор сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров. «Правильно, что будем производить государственные макароны?» — спросил он.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что государство не будет держать эти активы при себе. «Да, эти активы находятся в казне, и мы их будем реализовывать — такие задачи поставлены», — пояснил он.

    «Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности или передадите в частную, а что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами приобретать акции на торгах», — возразила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, стимулов для IPO, которые сейчас обсуждает правительство, будет недостаточно, «если основополагающие вещи, связанные с доверием, не будут восстановлены».

    «Перевожу с финансового на простой язык. Какой ненормальный купит эти 10,2% акций, когда знает, что только что у такого же ненормального, который поверил и купил их на торгах, их изъяли», — обострил вопрос Андрей Макаров.

    По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ уже подал иск в суд о защите интересов миноритарных акционеров. «Там коллизия двух норм этого Гражданского кодекса, конечно, надо смотреть», — добавила она. «Опять виновата Государственная дума», — резюмировал Андрей Макаров.

    Министр экономического развития Максим Решетников считает, что решение суда по этому вопросу будет «лакмусовой бумажкой», которая покажет, насколько слаженно работают российские институты. «Мы, как и вы, трактуем Гражданский кодекс и рассчитываем, что суд поддержит эту позицию. Тогда мы пройдем определенный этап взросления. <...> Если мы это не проходим, о чем говорить не хотелось бы, очевидно придется возвращаться в какую-то точку и вместе с Госдумой что-то править в законах», — подчеркнул он.

    Петербургский международный экономический форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. Он проходит в 27-й раз, его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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    ПМЭФПМЭФ-2024Акции
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    Комментарии 1

    DanCitizen06 Июн 2024 в 10:50
    Дискуссия на сходке: как украсть собственность так, чтобы потом выглядеть прилично и слить украденное добросовестному лопуху
    +3−0
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