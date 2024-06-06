«Какой ненормальный купит эти акции?» Набиуллина, Силуанов и Решетников прокомментировали изъятие активов в госсобственность

Изъятие активов в госсобственность может подорвать доверие инвесторов к рынку ценных бумаг. Такое мнение высказала в ходе ПМЭФ глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Вопрос о том, как переход государству акций «Макфы» и «Соликамского магниевого завода» соотносится с нормой Гражданского кодекса, которая запрещает изъятие бумаг, приобретенных на организованных торгах, поставил модератор сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров. «Правильно, что будем производить государственные макароны?» — спросил он.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что государство не будет держать эти активы при себе. «Да, эти активы находятся в казне, и мы их будем реализовывать — такие задачи поставлены», — пояснил он.



«Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности или передадите в частную, а что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди пойдут своими деньгами приобретать акции на торгах», — возразила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, стимулов для IPO, которые сейчас обсуждает правительство, будет недостаточно, «если основополагающие вещи, связанные с доверием, не будут восстановлены».

