«Придется выделять приоритеты». Глава Минэкономразвития рассказал, кому дадут инвестиционные вычеты после налоговой реформы

Объемы и глубина инвестиционных налоговых вычетов будут варьироваться в зависимости от приоритета отрасли. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ПМЭФ-2024 6 июня.
«Объемы и глубина инвестиционного налогового вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты», — подчеркнул он.
Министр напомнил, что в законе этот вопрос вынесен на уровне правительства. «Наверное, по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически», — отметил он. Параметры вычетов будут зависеть в частности от темпов развития экономики, ресурсов, которые есть сейчас. Но все запросы бизнеса удовлетворить не получится. «Придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты», — сказал Решетников.
Он напомнил, что помимо федерального налогового вычета есть региональный, и его нужно активизировать. «Те ресурсы, которые пойдут по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, списания долгов, должны быть сконцентрированы, в том числе на эти задачи. Но в любом случае вся поддержка должна быть приоритезирована на каком-то конкретном наборе отраслей, технологий, сфер», — подчеркнул он.
«Если нормативка выходит за короткий срок, нам не очень комфортно», — отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, комментируя намерение правительства регулировать подзаконными актами параметры инвестиционного налогового вычета и другие льготы. «Но это та реальность, в которой мы находимся», — резюмировал он.