«Придется выделять приоритеты». Глава Минэкономразвития рассказал, кому дадут инвестиционные вычеты после налоговой реформы

Объемы и глубина инвестиционных налоговых вычетов будут варьироваться в зависимости от приоритета отрасли. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе ПМЭФ-2024 6 июня.



«Объемы и глубина инвестиционного налогового вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты», — подчеркнул он.



Министр напомнил, что в законе этот вопрос вынесен на уровне правительства. «Наверное, по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически», — отметил он. Параметры вычетов будут зависеть в частности от темпов развития экономики, ресурсов, которые есть сейчас. Но все запросы бизнеса удовлетворить не получится. «Придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты», — сказал Решетников.

