В Москве выставку «Россия» сделают Национальным центром

Выставка «Россия» на московском ВДНХ закроется 8 июля. Она продолжит работать в формате Национального центра. Его филиалы будут открыты по всей стране. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора выставки Наталью Виртуозову.

Виртуозова отметила, что 8 июля выставка закрывается в привычном формате. Однако ее ждет новая жизнь. «...Она продолжит жить, взяв все самое лучшее, что она создала. Это атмосфера, настроение, желание гордиться, восхищаться. И национальный центр «Россия» станет такой территорией создания будущего», — сказала Виртуозова на полях ПМЭФ.