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    В Москве выставку «Россия» сделают Национальным центром

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    Выставка «Россия» на московском ВДНХ закроется 8 июля. Она продолжит работать в формате Национального центра. Его филиалы будут открыты по всей стране. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора выставки Наталью Виртуозову.

    Виртуозова отметила, что 8 июля выставка закрывается в привычном формате. Однако ее ждет новая жизнь. «...Она продолжит жить, взяв все самое лучшее, что она создала. Это атмосфера, настроение, желание гордиться, восхищаться. И национальный центр «Россия» станет такой территорией создания будущего», — сказала Виртуозова на полях ПМЭФ.

    Она отметила, что Национальный центр «Россия» будет в Москве, а филиалы откроются по всей стране. Поэтому через какое-то время каждый житель России сможет увидеть выставку в том или ином виде.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировали возможное открытие выставки, подобной «России», в Петербурге. По словам губернатора, городу есть что показать, чем гордиться и о чем рассказать гостям.

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