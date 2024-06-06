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    Смертельное ЧП в Пушкине произошло при подготовке программы ко дню рождения поэта

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    3 комментария

    Мероприятие в Екатерининском парке в Петербурге, при подготовке к которому перевернулся понтон с людьми, было приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. После гибели одной из участниц его отменили.

    Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    Как сообщили «Фонтанке» в государственном музее-заповеднике «Царское Село» 6 июня, культурную программу организовывала сторонняя компания, которая арендовала площадку и плавательное средство, не принадлежащее музею.

    Мероприятие должно было пройти в Екатерининском парке в павильоне «Зал на острову». Оно не состоится.

    «При перевозке артистов с одного берега на другой арендованное плавсредство перевернулось. В результате несчастного случая погибла одна из участниц театральной труппы. Мероприятие отменено. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают следственные органы», - рассказали в ГМЗ.

    По данным «Фонтанки», понтон с мотором перевернулся в Большом пруду в начале третьего часа ночи 6 июня. По предварительной информации, он был перегружен едва ли не вдвое. В СК сообщали, что на плавсредстве находились 24 человека. Четверо пострадали, одна из них погибла.

    Спасти не удалось 28-летнюю актрису из Москвы. Её увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии после утопления.

    Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Объясняться со следствием предстоит в том числе сотрудникам компании «Маринпласт», которая занимается производством понтонов.

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    Комментарии 3

    28078736006 Июн 2024 в 15:33
    Виновато в первую очередь руководство ГМЗ, которое должно было следить за работой подрядчика, Таратынова несёт полную ответственность за случившееся и как недосмотревший руководитель обязана уйти с поста ген директора ГМЗ
    +1−0
    гастарбайтер06 Июн 2024 в 15:31
    Понятно - Пушкин виноват...
    +0−0
    Панкихой06 Июн 2024 в 15:25
    Погиб поэт! — невольник чести —
    Пал, оклеветанный молвой,
    С свинцом в груди и жаждой мести,
    Поникнув гордой головой!..
    +0−2
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