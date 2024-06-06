Смертельное ЧП в Пушкине произошло при подготовке программы ко дню рождения поэта

Мероприятие в Екатерининском парке в Петербурге, при подготовке к которому перевернулся понтон с людьми, было приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. После гибели одной из участниц его отменили.

Как сообщили «Фонтанке» в государственном музее-заповеднике «Царское Село» 6 июня, культурную программу организовывала сторонняя компания, которая арендовала площадку и плавательное средство, не принадлежащее музею.

Мероприятие должно было пройти в Екатерининском парке в павильоне «Зал на острову». Оно не состоится.

«При перевозке артистов с одного берега на другой арендованное плавсредство перевернулось. В результате несчастного случая погибла одна из участниц театральной труппы. Мероприятие отменено. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают следственные органы», - рассказали в ГМЗ.

По данным «Фонтанки» , понтон с мотором перевернулся в Большом пруду в начале третьего часа ночи 6 июня. По предварительной информации, он был перегружен едва ли не вдвое. В СК сообщали, что на плавсредстве находились 24 человека. Четверо пострадали, одна из них погибла.

Спасти не удалось 28-летнюю актрису из Москвы. Её увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии после утопления.



Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. Объясняться со следствием предстоит в том числе сотрудникам компании «Маринпласт», которая занимается производством понтонов.

