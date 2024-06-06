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    Первые результаты ЕГЭ: в Петербурге выросло число стобалльников по литературе

    998
    2 комментария

    Комитет по образованию Петербурга 6 июня публикует первые результаты единого государственного экзамена. За работы по химии, литературе и географии выпускники получили баллы, сопоставимые с прошлогодними.

    Самое большое количество стобалльных работ оказалось на ЕГЭ по литературе. Максимум получили 88 человек. В прошлом году таких работ было 76. Составители экзамена изменили шкалу перевода баллов, для выпускников 2024 года одна ошибка стоила дороже. Всего высокобалльные результаты набрали 479 человек.

    Максимум баллов за ЕГЭ по химии получил 41 выпускник, это на одного человека меньше, чем в прошлом году. Общее число высокобалльников по предмету составило 746 человек.

    Сто баллов за работу по географии эксперты выставили восьми выпускникам, такой же результат был и в прошлом году. От 80 до 100 баллов за этот экзамен получили 73 учащихся.

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    Комментарии 2

    СОВЕТНИК06 Июн 2024 в 15:20
    Деткам успехов…
    Родителям есть к чему стремиться …
    Дочь закончила экономический Лицей с золотой медалью
    и медалью от губернатора СПб за особые успехи в образовании и свободным владением 5-и ин языков:
    Английский С2
    Испанский С1
    Французский С1
    Немецкий С1
    Итальянский С1

    Сейчас уже закончила Юрфак СПБГУ - Магистр
    и владение на рабочем уровне Китайского ОФИЦИАЛЬНОГО языка ( Путунхуа), на В2 (HSK-4).

    Успехов Вам и Вашим деткам…..

    Так что Вам есть к чему стремиться …
    +1−0
    prosto korsak06 Июн 2024 в 15:13
    Любители ставок на цвет, ваш выход!
    +0−0
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