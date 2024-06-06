Первые результаты ЕГЭ: в Петербурге выросло число стобалльников по литературе

Комитет по образованию Петербурга 6 июня публикует первые результаты единого государственного экзамена. За работы по химии, литературе и географии выпускники получили баллы, сопоставимые с прошлогодними.

Самое большое количество стобалльных работ оказалось на ЕГЭ по литературе. Максимум получили 88 человек. В прошлом году таких работ было 76. Составители экзамена изменили шкалу перевода баллов, для выпускников 2024 года одна ошибка стоила дороже. Всего высокобалльные результаты набрали 479 человек.

Максимум баллов за ЕГЭ по химии получил 41 выпускник, это на одного человека меньше, чем в прошлом году. Общее число высокобалльников по предмету составило 746 человек.