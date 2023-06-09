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    Первые результаты ЕГЭ: в Петербурге резко выросло число стобалльников по химии, географии и литературе

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    Опубликованы результаты первого основного дня сдачи ЕГЭ. В Петербурге по сравнению с прошлым годом выросло число стобалльников по химии, географии и литературе.

    Как сообщили в комитете по образованию 9 июня, 100 баллов на ЕГЭ по химии набрали 42 работы. Лидируют по количеству выпускников с наивысшим результатом 214-й лицей Центрального района и 230-я школа Фрунзенского района, где на сто баллов написали 5 и 4 человека соответственно. В прошлом году в городе наблюдалось резкое снижение стобалльников по химии, максимум за экзамен получили всего 16 человек.

    Географию на максимальный балл сдали 8 учащихся, в прошлом году таких было всего трое. По литературе на сто баллов эксперты оценили 76 работ. Больше всего стобалльников подготовили в 56-й гимназии — 4 человека, а также в 190-й гимназии Центрального района и 507-й школе Московского района, где по 3 выпускника набрали максимальный балл. В прошлом году 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили 40 выпускников.

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