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    Первые результаты ЕГЭ в Петербурге: резкое сокращение 100-балльников по химии

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    6 комментариев

    Первые итоги ЕГЭ стали известны в Петербурге. Количество 100-балльных работ снизилось по химии, географии и литературе. О результатах экзаменов сообщает комитет по образованию 9 июня.

    ЕГЭ по химии сдавали 2855 участников, из них около 30% показали результаты в диапазоне 81–100 баллов. 100 баллов получили 16 работ. Средний тестовый балл по предмету составил 53,8. В прошлом году 57 выпускников получили максимум по химии, а средний балл составлял 58,37.

    Оценку в 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили 40 участников (всего 3197 сдающих). Средний балл по предмету составил 61,9. В прошлом году 100 баллов заработали 68 человек.

    По ЕГЭ по географии из 760 человек трое справились с экзаменом на 100 баллов. В прошлом году их было 10. Средний балл по этому предмету составил 55,2.

    Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля.

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    Комментарии (6)

    456345
    вот - вот. а раньше поступить на географический считалось плевым делом... тут явно не только слабые знания, но и завышенные требования. И вообще, этот егэ не нужен. Я к примеру, хочу быть дворником и не хочу никуда поступать дальше. Почему мне нужно сдавать егэ (по сути экзамен в вуз), если я не планирую поступать? Почему я должен получть справку?
    своих не бросаем
    Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры — вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей — выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм — чтобы взывать к нему, когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство — такое тоже бывало, — это недовольство ни к чему не ведет, ибо из за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей.
    marka
    "Умные нам ненадобны
    Верные надобны."
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