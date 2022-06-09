Первые результаты ЕГЭ в Петербурге: резкое сокращение 100-балльников по химии

ЕГЭ по химии сдавали 2855 участников, из них около 30% показали результаты в диапазоне 81–100 баллов. 100 баллов получили 16 работ. Средний тестовый балл по предмету составил 53,8. В прошлом году 57 выпускников получили максимум по химии, а средний балл составлял 58,37.

Первые итоги ЕГЭ стали известны в Петербурге. Количество 100-балльных работ снизилось по химии, географии и литературе. О результатах экзаменов сообщает комитет по образованию 9 июня.

Оценку в 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили 40 участников (всего 3197 сдающих). Средний балл по предмету составил 61,9. В прошлом году 100 баллов заработали 68 человек.

По ЕГЭ по географии из 760 человек трое справились с экзаменом на 100 баллов. В прошлом году их было 10. Средний балл по этому предмету составил 55,2.



Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по 2 июля.

