Скандалы в прошлом. Петербургские выпускники ставят 100-балльные рекорды на ЕГЭ по химии

В сравнении с общероссийскими показателями петербуржцы лучше справились с экзаменами по химии (средний балл в Петербурге — 58,37, по России — 53,8) и географии (средний балл в Петербурге — 60,9, по России — 59).



116 участников ЕГЭ по географии получили от 80 баллов и выше (в 2020 году — 90 высокобалльных результатов). Рекорды бьет ЕГЭ по химии. Средний балл достиг 58,37 (в 2020 году — 55,1). Вдвое увеличилось общее количество выпускников, получивших 100 баллов, — наивысший балл по химии набрали 57 петербуржцев, в прошлом году их было всего 26.

