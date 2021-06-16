FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
71.83р87.21р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
3
Печать

Скандалы в прошлом. Петербургские выпускники ставят 100-балльные рекорды на ЕГЭ по химии

Петербург показал рекордные результаты ЕГЭ по химии

Итоги первых экзаменов по химии, географии и литературе принесли в копилку Петербурга 134 стобалльных результата. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию 16 июня.

В сравнении с общероссийскими показателями петербуржцы лучше справились с экзаменами по химии (средний балл в Петербурге — 58,37, по России — 53,8) и географии (средний балл в Петербурге — 60,9, по России — 59).

116 участников ЕГЭ по географии получили от 80 баллов и выше (в 2020 году — 90 высокобалльных результатов). Рекорды бьет ЕГЭ по химии. Средний балл достиг 58,37 (в 2020 году — 55,1). Вдвое увеличилось общее количество выпускников, получивших 100 баллов, — наивысший балл по химии набрали 57 петербуржцев, в прошлом году их было всего 26.

Больше всего высокобалльников в школе № 77 Петроградского района. Там наивысший балл по химии получили сразу шесть выпускников.

В прошлом году вокруг ЕГЭ по химии случился скандал. Петербургские выпускники обошли авторский канон решения задачи и предложили свою версию реакций. Она тоже оказалась правильной, но учли её не сразу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

260569221
Выпускники??
Эммм, от куда? С Кавказа?
lamer
Варить "кису", нитровать толуол и еще несколько хитрых реакций синтеза - школоло таки освоило.
lenaF
Вот комитет по образованию должен отреагировать на такие результаты и как минимум премию выдать учителю химии 77 школы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний