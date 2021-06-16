Скандалы в прошлом. Петербургские выпускники ставят 100-балльные рекорды на ЕГЭ по химии

В сравнении с общероссийскими показателями петербуржцы лучше справились с экзаменами по химии (средний балл в Петербурге — 58,37, по России — 53,8) и географии (средний балл в Петербурге — 60,9, по России — 59).
116 участников ЕГЭ по географии получили от 80 баллов и выше (в 2020 году — 90 высокобалльных результатов). Рекорды бьет ЕГЭ по химии. Средний балл достиг 58,37 (в 2020 году — 55,1). Вдвое увеличилось общее количество выпускников, получивших 100 баллов, — наивысший балл по химии набрали 57 петербуржцев, в прошлом году их было всего 26.
Больше всего высокобалльников в школе № 77 Петроградского района. Там наивысший балл по химии получили сразу шесть выпускников.
В прошлом году вокруг ЕГЭ по химии случился скандал. Петербургские выпускники обошли авторский канон решения задачи и предложили свою версию реакций. Она тоже оказалась правильной, но учли её не сразу.