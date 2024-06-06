Очень опасно. Петербуржцев попросили не плавать в Финском заливе и не гулять по берегу

Дирекция Комплекса защитных сооружений 6 июня выпустила обращение в связи с надвигающейся на Петербург непогодой.
Судоводителям маломерных судов и отдыхающим на воде рекомендовано покинуть акваторию Финского залива. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность при движении по дамбе во время ливней и сильного бокового ветра.
Вчера в Петербурге, напомним, объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Сегодня главный синоптик Александр Колесов объявил штормовое предупреждение.
На Ленинградскую область идёт холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. До города он доберется к