Реклама

    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    756мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.74eur96.44
    Реклама

    Очень опасно. Петербуржцев попросили не плавать в Финском заливе и не гулять по берегу

    2104
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    Дирекция Комплекса защитных сооружений 6 июня выпустила обращение в связи с надвигающейся на Петербург непогодой.

    Судоводителям маломерных судов и отдыхающим на воде рекомендовано покинуть акваторию Финского залива. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность при движении по дамбе во время ливней и сильного бокового ветра.

    Вчера в Петербурге, напомним, объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Сегодня главный синоптик Александр Колесов объявил штормовое предупреждение.

    На Ленинградскую область идёт холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. До города он доберется к 15–18 часам. В прогнозе также град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеНепогода в ПетербургеГрозы и ливни
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close