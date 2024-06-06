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    Премьер Атталь: Франция не планирует отправлять военных на Украину

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    4 комментария

    Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Об этом 6 июня, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

    «Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос», — сказал Атталь в интервью телеканалу France 2.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине.

    «Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

    В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину при двух условиях: если ВС РФ прорвут линию фронта и если Киев попросит эту помощь. Макрон сказал: «Я ничего не исключаю, потому что перед нами стоит тот, кто ничего не исключает». На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление: «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины».

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    Конфликт на УкраинеФранция
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    Комментарии 4

    твой отец ля06 Июн 2024 в 12:17
    атталя в миротворец!
    +2−3
    почти бросил..)06 Июн 2024 в 11:51
    пока они друг друга троллят, погибают реальные люди!
    +1−2
    Су Люк Ын06 Июн 2024 в 11:47
    недобрая Новость для всех Нас!
    +1−2
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