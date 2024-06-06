Премьер Атталь: Франция не планирует отправлять военных на Украину

Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Об этом 6 июня, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.



«Планов такого рода нет. Вы знаете, мы много обсуждали этот вопрос», — сказал Атталь в интервью телеканалу France 2.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине.



«Мы фокусируемся на том, как можем установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины и согласовать долгосрочную финансовую приверженность», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

