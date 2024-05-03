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    В Кремле назвали опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

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    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину являются очень важными и опасными. Об этом 3 мая в ходе конференц-колла с журналистами сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что слова Эммануэля Макрона являются важными и очень опасными.

    Опасными Песков назвал и заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России. В Кремле расценивают это как прямую эскалацию напряженности вокруг украинского конфликта.

    Ранее президент Франции в разговоре с изданием The Economist заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину при двух условиях — если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет просьба со стороны Киева. По словам Макрона, своим февральским заявлением об отправке войск он добился желаемого эффекта, который заключался в том, чтобы сказать: «Не думайте, что мы остановимся на достигнутом, если вы не остановитесь».

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    КремльДмитрий ПесковЭммануэль МакронОтправкаВойска
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