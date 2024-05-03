В Кремле назвали опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину являются очень важными и опасными. Об этом 3 мая в ходе конференц-колла с журналистами сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

«Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что слова Эммануэля Макрона являются важными и очень опасными.

Опасными Песков назвал и заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России. В Кремле расценивают это как прямую эскалацию напряженности вокруг украинского конфликта.