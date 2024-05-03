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    Reuters вернуло статью со словами главы британского МИД о «праве Украины бить по целям внутри России»

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    Агентство Reuters 3 мая вновь опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором тот говорит о праве Украины наносить удары по целям на территории России британским оружием. Видимых изменений в материале, который ранее был снят с сайта агентства, не произошло.

    Кэмерон в интервью сказал, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киеву решать, делать это или нет.

    «Украина имеет на это право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — цитирует агентство политика.

    Ранее Reuters удалял материал, разместив вместо него сообщение о том, что «информационная заметка отзывается на время пересмотра некоторых деталей сообщения».

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