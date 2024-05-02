Reuters отозвало статью со словами министра иностранных дел Британии Кэмерона о праве Украины бить по целям внутри России

Агентство Reuters удалило с сайта новость о министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Кэмероне, который заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Reuters 2 мая сообщает, что «информационная заметка отзывается на время пересмотра некоторых деталей сообщения». Агентство пообещало опубликовать новую версию позднее.

В интервью агентству министр иностранных дел сообщил, что «Украина имеет право бить по целям внутри России, поскольку она чувствует необходимость гарантировать, что защищает себя, когда Россия бьет по целям внутри Украины».