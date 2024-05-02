Reuters отозвало статью со словами министра иностранных дел Британии Кэмерона о праве Украины бить по целям внутри России

Агентство Reuters удалило с сайта новость о министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Кэмероне, который заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Reuters 2 мая сообщает, что «информационная заметка отзывается на время пересмотра некоторых деталей сообщения». Агентство пообещало опубликовать новую версию позднее.
В интервью агентству министр иностранных дел сообщил, что «Украина имеет право бить по целям внутри России, поскольку она чувствует необходимость гарантировать, что защищает себя, когда Россия бьет по целям внутри Украины».
Он пообещал, что Великобритания продолжит оказывать ежегодную помощь Украине в размере