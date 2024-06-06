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    В квартире стрелявшего в Москве нашли магазины от автомата и дырявые треники

    2004
    4 комментария

    Следователи обыскали квартиру подозреваемого в убийстве на западе Москвы и нашли там магазины от автомата Калашникова, военное обмундирование и старые вещи. Кадры с места регистрации фигуранта публикует 6 июня СК и прокуратура.

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    В четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сначала ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее 6 гильз. «Фонтанка» писала, что известно о погибшем.

    При задержании киллер был ранен. Версия о заказном убийстве не подтверждается, предположительно причиной громкого убийства мог стать конфликт на фоне личностных разногласий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). По первой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, а по второй — до пяти лет.

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    Автомат Калашникова
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    Комментарии 4

    25346053106 Июн 2024 в 17:18
    "Герой СВО, что ли?"
    +1−0
    chip106 Июн 2024 в 17:11
    Интересная квартира, минимум обстановки, тряпка вместо занавески и какая то прокуренная вся, но мусора нет... на первый взгляд, служебная такая хата, не для сдачи в аренду!
    +1−1
    твой отец ля06 Июн 2024 в 17:09
    а носки, носки вонючие были?!
    для чего такие подробности?
    +1−1
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