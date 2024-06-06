В квартире стрелявшего в Москве нашли магазины от автомата и дырявые треники

Следователи обыскали квартиру подозреваемого в убийстве на западе Москвы и нашли там магазины от автомата Калашникова, военное обмундирование и старые вещи. Кадры с места регистрации фигуранта публикует 6 июня СК и прокуратура.
В четверг днем на улице Алексея Свиридова был застрелен 34-летний Константин Балишанский. Киллер сначала ранил жертву, а затем произвел контрольные выстрелы. Следственно-оперативная группа нашла на месте не менее 6 гильз. «Фонтанка» писала, что известно о погибшем.
При задержании киллер был ранен. Версия о заказном убийстве не подтверждается, предположительно причиной громкого убийства мог стать конфликт на фоне личностных разногласий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»). По первой статье задержанному грозит до 15 лет тюрьмы, а по второй — до пяти лет.