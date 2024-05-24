26 июня — круглый стол: «Экология и бизнес: актуальная ситуация»

Вопрос дальнейшей судьбы экологической повестки для российского бизнеса в свете новых экономических условий остается актуальным. Несмотря на вызовы, с которым пришлось столкнуться, в 2024 году компании по-прежнему осознают важность экологической ответственности и интегрируют устойчивые практики в стратегию развития.

В первую очередь, перед ними стоит задача снижения углеродного следа и улучшения энергоэффективности производственных процессов. В 2022 году, по данным FinExpertiza, впервые превысили 1 трлн рублей. О том, как экологические инициативы помогают не только повышать социальную значимость компании, но и получать экономическую выгоду, привлекая инвестиции и новых потребителей, поговорим на круглом столе.

