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    26 июня — круглый стол: «Экология и бизнес: актуальная ситуация»

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    Вопрос дальнейшей судьбы экологической повестки для российского бизнеса в свете новых экономических условий остается актуальным. Несмотря на вызовы, с которым пришлось столкнуться, в 2024 году компании по-прежнему осознают важность экологической ответственности и интегрируют устойчивые практики в стратегию развития.

    В первую очередь, перед ними стоит задача снижения углеродного следа и улучшения энергоэффективности производственных процессов. В 2022 году, по данным FinExpertiza, впервые превысили 1 трлн рублей. О том, как экологические инициативы помогают не только повышать социальную значимость компании, но и получать экономическую выгоду, привлекая инвестиции и новых потребителей, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какова актуальность экологической повестки для бизнеса в России в 2024 году и какие изменения произошли за последние годы?
    • Как повлияли санкции и ограничения на бизнес с точки зрения экологической повестки?
    • Какие конкретные шаги предпринимают российские компании для снижения своего экологического воздействия и улучшения экологической эффективности?
    • Какие инновационные технологии используются в бизнесе для улучшения экологической ситуации в России?
    • Каковы экономические выгоды для компаний, которые инвестируют в экологически чистые технологии и практики?
    • Какие препятствия возникают на пути бизнеса к улучшению экологической эффективности, и какие стратегии могут помочь их преодолеть?
    • Как государственная политика в области экологии влияет на деятельность бизнеса в России, и какие изменения следует ожидать в ближайшие годы?
    • Какие меры поддержки могут быть предоставлены бизнесу для стимулирования перехода к экологически устойчивым практикам?
    • Какие отрасли российской экономики нуждаются в особой внимательности с точки зрения экологической ответственности, и какие меры могут быть предприняты для улучшения их экологического следа?

    К участию приглашаются все компании, заинтересованные в экологической повестке, а также эксперты, экологические организации, компании, производящие различное оборудование для повышения энергоэффективности и т.п.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Киселева, тел. +7-921-334-04-59, ek@fontanka.ru

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