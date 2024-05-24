26 июня — круглый стол: «Экология и бизнес: актуальная ситуация»

Вопрос дальнейшей судьбы экологической повестки для российского бизнеса в свете новых экономических условий остается актуальным. Несмотря на вызовы, с которым пришлось столкнуться, в 2024 году компании по-прежнему осознают важность экологической ответственности и интегрируют устойчивые практики в стратегию развития.
В первую очередь, перед ними стоит задача снижения углеродного следа и улучшения энергоэффективности производственных процессов. В 2022 году, по данным FinExpertiza, впервые превысили 1 трлн рублей. О том, как экологические инициативы помогают не только повышать социальную значимость компании, но и получать экономическую выгоду, привлекая инвестиции и новых потребителей, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какова актуальность экологической повестки для бизнеса в России в 2024 году и какие изменения произошли за последние годы?
- Как повлияли санкции и ограничения на бизнес с точки зрения экологической повестки?
- Какие конкретные шаги предпринимают российские компании для снижения своего экологического воздействия и улучшения экологической эффективности?
- Какие инновационные технологии используются в бизнесе для улучшения экологической ситуации в России?
- Каковы экономические выгоды для компаний, которые инвестируют в экологически чистые технологии и практики?
- Какие препятствия возникают на пути бизнеса к улучшению экологической эффективности, и какие стратегии могут помочь их преодолеть?
- Как государственная политика в области экологии влияет на деятельность бизнеса в России, и какие изменения следует ожидать в ближайшие годы?
- Какие меры поддержки могут быть предоставлены бизнесу для стимулирования перехода к экологически устойчивым практикам?
- Какие отрасли российской экономики нуждаются в особой внимательности с точки зрения экологической ответственности, и какие меры могут быть предприняты для улучшения их экологического следа?
К участию приглашаются все компании, заинтересованные в экологической повестке, а также эксперты, экологические организации, компании, производящие различное оборудование для повышения энергоэффективности и т.п.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 июня 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Киселева, тел. +7-921-334-04-59, ek@fontanka.ru