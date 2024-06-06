Был MAN, станет БАЗ. На бывшем заводе группы Volkswagen в Петербурге будут собирать отечественные грузовики

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Производство российских грузовиков БАЗ, ранее намечавшееся на площадях бывшего завода Toyota в Шушарах, может начаться на мощностях соседнего завода Scania и Man. Планируется начать уже в этом году.



По данным «Фонтанки», весьма вероятно, что «Алмаз-Антей» нашел альтернативу бывшему заводу Toyota, на котором ранее собирался выпускать грузовики БАЗ и электромобили «Е-Нева». После того как площадку в Шушарах передали совместному предприятию КАМАЗа и «Газпрома» для производства автомобилей Aurus, шанс на загрузку простаивающих мощностей появился у предприятия, где ранее собирали грузовики Scania и Man.



Заводом на улице Мира в Шушарах владеет ООО «Юнипак» (через ООО СПТК «Интелсет» принадлежит венгерской Onyx Infrastructure & Development Corporation). Ранее производственную площадку арендовало ООО «Ман Трак энд Бас Продакшн Рус», «дочка» немецкого Man, входящего в концерн Volkswagen.



Совместно с ООО «Скания-Питер» (также входит в Volkswagen) это предприятие учредило компанию «Трак Продакшн Рус», которая вела сборку Scania и Man на заводе в Шушарах. Мощность предприятия составляла 7,5 тысячи грузовиков Scania и 6 тысяч Man в год. Правда, в полную силу предприятие не заработало, ежегодно выпуская менее тысячи машин. Сборка велась крупноузловым методом. Все комплектующие поставляли материнские компании. При этом до 2022 года Scania и Man были одними из крупнейших поставщиков европейских грузовиков в нашу страну. В 2022 году выпуск прекратился, а Scania и Man передали российские активы местным дилерам. 1 апреля «Трак Продакшн Рус» объявило о ликвидации.



В феврале 2024 года арендатором завода в Шушарах на пять лет стало АО «Романов», учрежденное в ноябре 2023 года. В качестве сайта компания указала baz-auto.ru и baz.ru (сейчас страницы неактивны). Также в марте 2024 года АО «Романов» подало заявку на регистрацию товарного знака БАЗ. Руководителем компании, по данным СПАРК, является замгендиректора АО «Обуховский завод» по гражданской продукции Дмитрий Гречухин. БАЗ — разработка инженеров петербургского Обуховского завода. В основу разработок гражданского грузовика лег опыт Брянского автозавода, который специализируется на военных негабаритных машинах и, как и Обуховский, входит в холдинг «Алмаз-Антей». Прототип грузовика ранее тестировала «Фонтанка». Сообщалось, что 95% комплектующих модели — от отечественных производителей. В частности, полноприводный грузовик оснащен российской независимой пружинной подвеской на все мосты. Дизельный двигатель производства Ярославского автозавода — двухрядная шестерка объемом 11 литров и мощностью 422 л. с, такие стоят на «Уралах» и «МАЗах».



Представляя новую модель, Обуховский завод рассчитывал, что уже в 2024 году запустит производство БАЗ в Петербурге. Объем выпуска планировался на уровне 2 тыс. единиц в год. Изначально сборка должна была стартовать на бывшем заводе Toyota, которая после ухода японского концерна перешла к ФГУП НАМИ, но ее в итоге передали тандему КАМАЗа и «Газпрома» для сборки премиальных лимузинов Aurus.

В пресс-службе «Алмаз-Антей» отказались комментировать информацию об аренде завода Man и Scania. Однако источник, знакомый с планами концерна, подтвердил информацию, что на предприятии будет вестись сборка гражданских грузовиков БАЗ.



Ранее заявленные планы по срокам и объемам сохраняются, добавил он.



На площадке Toyota Обуховский завод также планировал к 2027 году запустить сборку электромобилей «Е-Нева» и выпускать 55–60 тысяч машин в год. Но, по словам источника «Фонтанки», E-Neva на площадке выпускаться не будут. От проекта «Алмаз-Антей» не отказывается, но ищет варианты, где его реализовать. Не исключено, что это будет не в Петербурге, отмечает собеседник. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

