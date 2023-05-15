«Алмаз-Антей» вложит до 37 млрд руб. в оснащение петербургского завода Toyota для выпуска собственного грузовика и электромобиля

Как рассказал журналистам 15 мая Михаил Подвязников, генеральный директор «Обуховского завода» (входит в «Алмаз-Антей»), эти инвестиции необходимы, чтобы уже в 2024 году начать выпуск грузовиков БАЗ собственной разработки, а к 2027 — электромобилей «Е-Нева». Деньги на развитие производственной площадки планируется занимать в банках.

Государственный концерн «Алмаз-Антей» инвестирует 35–37 млрд рублей в оснащение завода Toyota в Петербурге, чтобы начать производство собственных автомобилей для коммерческого рынка.

По словам Михаила Подвязникова, объем выпуска грузовиков планируется на уровне 2 тыс. единиц в год, перспективы электромобилей — 55–60 тысяч машин в год.

В конце марта 2023 года давно простаивающий завод Toyota перешел в ведение структур Минпромторга, а уже в апреле стало понятно, что его передадут «Алмаз-Антею». О том, что на бывшей площадке Toyota будут выпускать грузовики и электромобили, Михаил Подвязников рассказал в начале мая.