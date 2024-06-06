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    В Крыму неоязычники получили 26 лет на двоих за подготовку теракта в православном храме

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    1 комментарий

    Двое приверженцев неоязычества получили сроки за подготовку теракта в православном храме Крыма. Южный окружной военный суд приговорил приятелей к 14 и 12 годам лишения свободы. Подробности 6 июня сообщили РИА Новости в республиканском управлении ФСБ.

    Суд установил, что жители Симферополя 1990 и 1994 года рождения исповедовали неоязычество и придерживались радикальных взглядов и принципов нетерпимости к другим религиям. Особенно от них доставалось христианам. Молодые люди в феврале 2022 года решили совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства в симферопольском храме Иконы Божией Матери «Путеводительница». В том же месяце их задержали сотрудники ФСБ.

    Отбывать наказание в виде 14 и 12 лет лишения свободы приятели будут в колонии строгого режима.

    Ранее сообщалось, что главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь или Звезда Полынь, отправил под стражу Ивантеевский районный суд Московской области, удовлетворив ходатайство следствия. Женщину обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

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    Комментарии 1

    28206267506 Июн 2024 в 16:14
    Для начала расшифруйте термин неоязычества?Умники!!
    +3−1
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