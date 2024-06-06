В Подмосковье суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм». В зале у нее случился припадок

Главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь или Звезда Полынь, отправил под стражу Ивантеевский районный суд Московской области, удовлетворив ходатайство следствия. Суликову обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, передает 6 июня РИА Новости.



Самой «ведьме» во время заседания стало плохо, она упала в обморок, после чего в суд вызвали скорую помощь и медики вынесли ее из зала на носилках. ТАСС уточняет, что во время заседания у Суликовой начался припадок, она несколько раз ударилась головой о прутья клетки для задержанных и потеряла сознание. Адвокат обвиняемой Валерий Панасюк заявил, что его подзащитная страдает рядом хронических заболеваний, поэтому оптимальной мерой пресечения стал бы домашний арест.

