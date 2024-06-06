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    В Подмосковье суд арестовал главу «Империи сильнейших ведьм». В зале у нее случился припадок

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    10 комментариев

    Главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, более известную как Алена Полынь или Звезда Полынь, отправил под стражу Ивантеевский районный суд Московской области, удовлетворив ходатайство следствия. Суликову обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, передает 6 июня РИА Новости.

    Самой «ведьме» во время заседания стало плохо, она упала в обморок, после чего в суд вызвали скорую помощь и медики вынесли ее из зала на носилках. ТАСС уточняет, что во время заседания у Суликовой начался припадок, она несколько раз ударилась головой о прутья клетки для задержанных и потеряла сознание. Адвокат обвиняемой Валерий Панасюк заявил, что его подзащитная страдает рядом хронических заболеваний, поэтому оптимальной мерой пресечения стал бы домашний арест.

    Из-за якобы плохого самочувствия Суликову не удалось допросить и в день задержания. Источники РИА Новости в правоохранительных органах утверждают, что подозреваемой и тогда вызывали скорую помощь, однако медики констатировали, что «она в норме».

    Как ранее писала «Фонтанка», следствие полагает, что с января 2020-го по декабрь 2023 года подозреваемая распространяла и продавала экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священников РПЦ, а также публиковала видео, в которых унижались чувства верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Кроме того, по данным госагентств, женщина подозревается в экстремизме и и мошенничестве при оказании псевдорелигиозных услуг.

    Прошлой осенью Суликова уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда прокуратура заинтересовалась «Международным университетом магии и колдовства», который обнаружился в Подмосковье. В «университете» было несколько курсов — от «потоков силы» до «боевой магии» и «демонологии».

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    Комментарии 10

    Гротеск06 Июн 2024 в 15:25
    а кто круче по силе, ведьма или шаман ?
    +0−0
    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 14:56
    Старую ведьму заключила ведьма пожилая, как пишут в Энторнетах.
    +2−0
    28206267506 Июн 2024 в 14:52
    Ну это женщина как-никак!Фонтанка не желает взять репортаж у Габышев,
    +1−0
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