В Подмосковье идут обыски в доме главы «Империи сильнейших ведьм»

Обыски проводят у главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой в Подмосковье. Она также известна под именами Алена Полынь или Звезда Полынь. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что Суликова задержана по подозрению в экстремизме и мошенничестве при оказании псевдорелигиозных услуг.
В Следственном комитете Подмосковья уточнили, что жительницу Ивантеевки также подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Федеральной службы безопасности.
Следствие полагает, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая распространяла и продавала экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также публиковала видео, в которых унижались религиозные чувства верующих.
Во время обысков в доме изъяли литературу и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертиз. С женщиной работают следователи.
Прошлой осенью она Суликова уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда прокуратура заинтересовалась «Международным университетом магии и колдовства», который обнаружился в Подмосковье, пишет MSK1. В «университете» было несколько курсов — от «потоков силы» до «боевой магии» и «демонологии».