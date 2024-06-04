В Подмосковье идут обыски в доме главы «Империи сильнейших ведьм»

Обыски проводят у главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой в Подмосковье. Она также известна под именами Алена Полынь или Звезда Полынь. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что Суликова задержана по подозрению в экстремизме и мошенничестве при оказании псевдорелигиозных услуг.



В Следственном комитете Подмосковья уточнили, что жительницу Ивантеевки также подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам Федеральной службы безопасности.