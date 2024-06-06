«Война между традиционалистами и сатанинской сектой». На ПМЭФ обсудили, почему сейчас лучшее время жить в России

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На ПМЭФ утром 6 июня обсудили, почему сейчас для сторонников традиционных ценностей самое время переезжать в Россию и делать бизнес здесь. На встречу «Время жить в России» пригласили уроженцев западных стран, которые выбрали жизнь в этой стране. Ведущий называл их «новыми русскими».



В сессии приняли участие десять человек из США, Великобритании, Германии, Франции. Среди них — уроженец США, боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон, председатель совета директоров часового завода «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт, бывший депутат «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт и режиссер-постановщик Ханс-Йоахим Фрай.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дэвид Хендерсон-Стюарт, который живет в России с 1990-х годов, рассказал, что сейчас лучшее время запускать новые бренды в стране. Многие западные бренды ушли, а денег у некоторых людей и компаний в России много — и это хороший потенциал. В ответ на вопрос модератора сессии о том, является ли пропагандой тот факт, что в Великобритании Ивана Грозного называют Ivan the Terrible, Хендерсон-Стюарт поделился размышлениями на историческую тему.

«Иван Грозный, несмотря на то, что был пять раз женат, решил сделать предложение английской королеве. Он получил отказ, и после этого начал писать ей очень грубые письма, оскорблял ее: что она баба, дура и так далее. Она вежливо ему отвечала, и так они переписывались десять лет. Мне кажется, английская русофобия началась в это время», — поведал Хендерсон-Стюарт.



Бывший депутат «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что, по его мнению, сейчас идет война между традиционалистами и «сатанистской сектой», которая навязывает свои идеи под видом демократии.

«Здесь государство на государственном уровне защищает традиционные ценности. Мы проморгали это в Европе. А Россия первой это сделала, первой выступила на защиту традиционных ценностей. Сейчас идет война между традиционалистами и сатанистской сектой, которая навязывает свои идеи как образец демократии», — заявил Гердт.



В Германии Гердт известен как предприниматель и бывший депутат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». По данным сайта немецкого бундестага, он родился в Казахской ССР. Служил в Советской армии, работал секретарем ВЛКСМ в Казахстане и председателем колхоза. В Германию переехал в 1993 году, с 2017 по 2021 работал депутатом.

«Один очень пожилой немец встретил меня на улице в Германии, обнял и сказал: «Вы не переставайте, продолжайте делать то, что вы делаете, пожалуйста. Мы молимся за Россию, мы молимся за мир», — рассказал Гердт.

Он отметил, что считает необходимым разработать упрощенную электронную процедуру оформления документов, нужных для переезда иностранцев в Россию, — наподобие Green Card.



Модератор — экономический обозреватель Алексей Бобровский в конце обсуждения заявил: «Россия всегда была частью Запада, за эту конвергенцию выступала. Сейчас так получается, что Россия — лучший хранитель западных ценностей. Это место, где сохраняются ценности, которые присущи всем нормальным людям, какой бы они национальности ни были. Пусть все они будут русскими, какого бы происхождения ни были».



Петербургский международный экономический форум проходит в 27-й раз, его проводят в КВЦ «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Форум продлится четыре дня, с 5 по 8 июня. В его рамках запланированы 150 сессий, на которых будут обсуждать место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу. Помимо президента России, в форуме принимают участие президенты Зимбабве и Боливии, министр иностранных дел Венгрии. Среди гостей — делегации из Омана и Афганистана.

