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    В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе военных данных

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    3 комментария

    В Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе информации о военной деятельности России. Он проходит по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности», сообщает 6 июня ведомство.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий француз был задержан и доставлен в СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy06 Июн 2024 в 15:16
    "по подозрению в сборе военных данных"
    А эти данные мобилизованные, призывники или контрактники?
    +0−0
    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 15:16
    Француз долго скупал российские шевроны в "военторге", повышая обороноспособность страны, и тут его "взяли"...
    +0−0
    28089653006 Июн 2024 в 15:14
    Да как он посмел !!! Приезжать в Россию и встречаться с россиянами !!!
    +1−0
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