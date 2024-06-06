В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе военных данных

В Москве задержан гражданин Франции, подозреваемый в сборе информации о военной деятельности России. Он проходит по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности», сообщает 6 июня ведомство.
Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.
В результате оперативно-розыскных мероприятий француз был задержан и доставлен в СК. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.