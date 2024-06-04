Петербуржцам обещают перекрыть газ через 2 недели, если не заключат договор. Его нет у каждого пятого

Фото: Роман Пименов/ТАСС Поделиться Поделиться





Расхожая цитата про «отключим газ» пришла в жизнь петербуржцев без всякого злодейского обаяния Нонны Мордюковой. Нечто подобное они читают в письмах, которые им приходят от ресурсников, так как не заключили договоры на обслуживание своих вентилей и плит.





Письмо от газовщиков в редакцию «Фонтанки» прислала жительница дома по улице Руставели. «По состоянию на на 20.05 2024 отсутствует договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования (далее — договор о ТО ВКГО), — написано там. — ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» уведомляет вас, что подача газа... будет приостановлена с 17.06.2024».



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Дальше уточнение, что после этого возобновить газоснабжение можно будет только после заключения договора и возмещения расходов на всю суету. «Во избежание начала процедуры приостановки подачи газа в ваше жилое помещение поставщик газа просит в срок до 17.06.2024 направить копию договора», — подытоживают в письме.

Что за ВКГО

«Фонтанка» рассказывала, как много лет власти пытались решить вопрос обслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) — вентилей, плит, труб и горелок. До 2013 года управляющие компании заключали с газовщиками комплексные договоры — и на ВКГО, и на внутридомовое оборудование. Затем 410-е постановление правительства разделило эти сущности, и собственники жилья с тех пор должны сами подписывать договоры на внутриквартирные узлы. Однако мало кто кинулся это делать, комплексные договоры так себе и длились, а на рынок стали выходить одна контора за другой, которые рассылали горожанам похожие на квитанции предложения подписаться с ними.



С начала 2024 года все унифицировали. Постановление Правительства РФ № 859 определило, что техническое обслуживание может проводить только газораспределительная организация. В Петербурге она одна — ГРО «Петербурггаз», так что все ужалось до формулы: все собственники жилья должны заключить договоры на ВКГО с «ПетербургГазом». На конец 2023-го таких в городе было всего 600, тогда как комплексных договоров с УК старого образца — более 17 тысяч. Так что предстояла работа по оповещению практически всех абонентов и по их стимулированию. В почтовые ящики стали приходить письма с напоминаниями — в том числе и о том, что в случае отказа газ могут отключить.



Стоимость услуг по договору зависит от перечня конкретного оборудования. Плита газовая с духовкой — от 280 до 320 рублей в год в зависимости от количества горелок, проточный водонагреватель — 585 рублей, котел до 30 кВт — 1 630 рублей, более мощный — 6 710 рублей.



И как идет?

Корреспондент позвонил по указанному в письме номеру, чтобы уточнить — как жительница дома на Руставели может заключить договор, чтобы с 17 июня не остаться без газа.



Это оказался номер «ПетербургГаза». Оператор уточнила, что все можно оформить через личный кабинет на сайте компании, через МФЦ или через бланк заявления, который разносили по почтовым ящикам (это было в мае — прим.): его надо заполнить и направить вместе с копией паспорта и других необходимых документов.



Форма заявления о присоединении к типовому договору о ТО ВКГО Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)



В уведомлении предприятия говорится, что заполненное заявление можно переслать по электронной почте vkgo@pgaz.spb.ru, почтовым отправлением или опустить в ящик для корреспонденции на фасаде центрального офиса ООО «ПетербургГаз» либо территориальных отделений. Петербурженке, которая получила письмо счастья об отключении, на днях исполнится 94 года.



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В конце прошлого года был еще один вариант: заключить договор оферты, осуществив платеж в 5 рублей в ноябрьской квитанции за газ. Эти рубли учитывали как аванс по договору. Но поезд ушел.



«По данным на 27 мая 2024 года заключено договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования — 97% от общего количества газифицированных МКД и договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования 78% от общего количества газифицированных квартир», — говорят в «ПетербургГазе».



И что, правда отключат?



Это хороший вопрос. Для начала нужно уточнить, что поставщиком является именно «Газпром межрегионгаз», а газораспределительной организацией, которая в случае чего должна будет крутить гайки — «ПетербургГаз». Понятийно все прозрачно: если что-то, не дай бог, случилось в доме с газом, то придут к обоим с вопросами — почему вы отпускали газ, а вы держали вентиль открытым? Если не перекрытую подачу, то хоть такие письма и уведомления показать придется.



Юридически все тоже однозначно. Пункт 45-й Постановления Правительства РФ N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» говорит, что поставщик может в одностороннем порядке прекратить обязательства по нескольким причинам. Одна из них — в пункте «е»: «отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)».



Дальше вступают соображения политические, гуманитарные и технические. Представить, что за пару месяцев до выборов губернатора в городе отключат каждую пятую квартиру, непросто. Тем более, что физически для них мало что изменилось. Многие и так годами не впускали к себе в квартиры газовщиков, даже имея формально действующий комплексный договор на ВКГО и ВДГО. Повально выключать газ в квартирах дачников, которые затянули с договором, уехали на огороды и просто не получили последнее китайское предупреждение, — тоже интересная затея.



В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» начали с преамбулы: «Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своем доме или квартире. Если такого договора нет, то компания-поставщик совместно с газораспределительной организацией вправе ограничить абоненту подачу газа. Это, в свою очередь, повлечет для абонента дополнительные расходы — оплату работ по отключению и последующему подключению газа».



На прямой вопрос — уточнили: «Рассылка уведомлений о приостановлении подачи газа осуществляется в полном соответствии с законодательством. Отключение потребителей будет выполняться при наличии технической возможности». И это в итоге, похоже, главное ограничение. Домов, где от газа можно отключить не весь подъезд, а отдельную квартиру за счет вентиля на лестничной площадке, в Петербурге совсем немного.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»