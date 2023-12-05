Монополия и вентиль. Власти нашли способ повысить газовую безопасность в домах

Обслуживание включает в себя проверку герметичности узлов, наличия необходимого оборудования, давления газа. Работники «ПетербургГаза» отрегулируют процесс сжигания и проведут инструктаж по безопасности. Тарифы на сайте компании — от 280 рублей за двухгорелочную плиту до 1 630 — за котел с атмосферной горелкой.



Обычная, казалось бы, коммунальная история, которая еще и завязана на безопасность жителей, на самом деле давно конфликтная. «ПетербургГаз» готовится стать монополистом, но так было не всегда. Идее перевести всех собственников жилья на прямые договоры с компанией, чтобы было кому подкрутить вентили, много лет. И она всегда казалась утопией. Получить подписи жильцов даже в пределах общего собрания даже отдельно взятого дома и даже по принципиальному для них вопросу — задача нетривиальная. Что там говорить про повальное подписание в 20 с лишним тысячах домов по вопросу, который, как казалось, всегда решался сам собой.



Он и решался до 2013 года. УК заключали с «ПетербургГазом» комплексные договоры — и на внутридомовое (ВДГО), и на внутриквартирное (ВКГО) газовое оборудование. Кто уже там и как охотно впускал сотрудников компании с гаечными ключами — мало кто вспомнит. Но у тех по крайней мере были основания звонить в дверь.



Затем было принято 410-е постановление правительства РФ, которое разделило эти вещи и все, что тянется от порога до газовой плиты, отдало на откуп собственнику жилья. Но сознательных набралось несколько тысяч, в остальном двухчастные договоры так и продолжили действовать. Общая необязательность конструкции не устраивала чиновников. Смольный искал решение, и лет шесть назад показалось, что нашел: обязательное общее собрание собственников, минимальный кворум — и подписание соглашения делегируется представителю управляющей организации от имени всех жильцов. Первыми на дыбы встали как раз жилищники. Не просто из соображений «мы не нанимались»: найдите человека, который подпишется и возьмет на себя ответственность за всех уснувших с включенным газом, или не открывающих дверь незнакомцам в синих спецовках, или забывающих оплачивать договор. Это был тупик без компромисса, только с эмоциями. «Объективно говоря, за редким исключением, люди не готовы подписывать соглашения, какие-то усилия предпринимать. Если не хочешь проводить собрания с этой формулировкой — убеди жильцов взять на себя ответственность за собственное имущество», — кипятился тогдашний вице-губернатор по коммуналке Николай Бондаренко.



Потом ситуация еще больше пошла вразнос: некоторые управляющие организации вспомнили, что они и на внутридомовое оборудование в подъездах могут заключать договоры не только с «ПетербургГазом», мало ли у нас сертифицированных компаний. Глава крупнейшей такой УК «Мир» Денис Хрусталев прямо рассказывал, что устал от квазимонопольных замашек газовщиков: «Это проблема не меня одного, я, может, просто самый наглый оказался, взял и расторгнул. Им надо понимать, что они на рынке находятся и что так нельзя, всем все диктовать». В самом «ПетербургГазе» тогда, конечно, вздрогнули, но подтвердили: да, ремонтировать могут и другие, но аварийно-диспетчерская служба — только у нас, так что без нашего участия все равно не получится. Ну и имейте в виду: если вы расторгаете с «ПетербургГазом» комплексный договор, готовьтесь отдельно платить за все манипуляции на территории вашей квартиры.



На образовавшийся рынок обслуживания ВКГО тоже потянулись новые участники. Жителям города стали приходить документы, удивительно напоминающие платежки: в них компания «Невагаз» предлагала перевести по реквизитам 790 рублей, после чего договор на внутриквартирное обследование будет считаться заключенным. Формально придраться было сложно: прямо в «квитанции» абонента просили проверить — нет ли у него уже такого договора с какой-то другой компанией, а по телефону подтверждали — платить необязательно. Перспективы открывались интересные — по закону, чтобы войти на такой взрывоопасный рынок, надо просто уведомить ГЖИ.



Судя по всему, с этой вольницей и покончили. «Мы единственная газораспределительная организация в Санкт-Петербурге, а согласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2023 номер 859, техническое обслуживание должна проводить только газораспределительная организация», — пояснили «Фонтанке» в «ПетербургГазе». Этот документ действительно изменил несколько формулировок в пресловутом 410-м постановлении и определил специализированную организацию, которая должна обслуживать ВДГО и ВКГО, таким образом: «...соответствующая требованиям, установленным настоящими Правилами, газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, а также осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении)». В Петербурге и правда лишь одна компания, подходящая под портрет.



То, что улажен формальный вопрос, не снимает вопрос практический. У «ПетербургГаза» по-прежнему действуют комплексные договоры с УК и ТСЖ сразу на все оборудование в доме и квартирах, так обслуживают 17 259 зданий. Прямых договоров на квартиры — всего 600 штук, и все они закончат свое действие в новогоднюю ночь. Именно поэтому компания и Смольный проводят просветительскую работу насчет того, что жилищникам надо заключить договоры на ВДГО, а жителям — на ВКГО и что оборудование надо проверить в интересах личной безопасности горожан. Но добрым словом и вентилем можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.



Конструкция в судьбоносном 410-м постановлении такая: специализированная организация может направить оферту о заключении договора заказчику. Он может отказаться лишь в нескольких случаях: если договор уже есть, если газа нет или если речь о коллективном договоре от имени жителей, а человеку никто не дал таких полномочий на общем собрании. В других случаях, если заказчик 30 дней молчит, условный «ПетербургГаз» «вправе обратиться в суд с требованием о понуждении другой стороны, для которой заключение этого договора является обязательным, к заключению договора». Так что все в итоге переходит в формальную юридическую плоскость.



Ну и конечно, по сакраментальному принципу управдома, все тоже давно решено: «В отсутствие договора… специализированная организация вправе инициировать перед поставщиком газа приостановление им своих обязательств по поставке». Еще один повод отключить газ — «отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»